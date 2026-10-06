У Туреччині екстрено посадили літак через записку про бомбу: чим усе завершилось

У понеділок, 5 жовтня, у Туреччині посадили пасажирський літак A JET 4180, що прямував з Анкари до Шанлиурфи на південному сході країни. Причиною стало те, що на борту виявили записку про наявність у літаку вибухових речовин – її знайшли в зоні туалетів.

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Це сталося о 19:00, а о 20:05 повітряне судно здійснило посадку в аеропорту Şanlıurfa GAP. Про це повідомив губернатор провінції Шанлиурфа Хасан Шилдак.

На борту літака перебували 136 пасажирів та семеро членів екіпажу. Після приземлення пасажири були евакуйовані, а служби безпеки провели обшук літака на наявність вибухових речовин.

Зрештою стало відомо, що на борту нічого підозрілого виявлено не було. Аеропорт знову відкрили для руху повітряного транспорту.

"Висловлюємо свої співчуття громадянам, які постраждали внаслідок цієї події", – написав губернатор.

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Як повідомляв OBOZ.UA, другий пілот літака авіакомпанії flydubai, який напав на командира повітряного судна під час рейсу до Ізраїлю, заявив слідчим ОАЕ, що заздалегідь планував захопити літак і розбити його в аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва. Він ще до працевлаштування в авіакомпанію шукав перевізників, які виконують рейси до цього міста.

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Громадянин Оману також планував захопити літак під час попереднього рейсу до Тель-Авіва на початку 2026 року, але тоді відмовився від свого задуму.