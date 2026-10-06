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У Туреччині екстрено посадили літак через записку про бомбу: чим усе завершилось

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read2 хв
icon 21
У Туреччині екстрено посадили літак через записку про бомбу: чим усе завершилось
У Туреччині евакуювали пасажирів літака через записку про вибухівку. Джерело: Haberler.com

У понеділок, 5 жовтня, у Туреччині посадили пасажирський літак A JET 4180, що прямував з Анкари до Шанлиурфи на південному сході країни. Причиною стало те, що на борту виявили записку про наявність у літаку вибухових речовин – її знайшли в зоні туалетів. 

Це сталося о 19:00, а о 20:05 повітряне судно здійснило посадку в аеропорту Şanlıurfa GAP. Про це повідомив губернатор провінції Шанлиурфа Хасан Шилдак. 

На борту літака перебували 136 пасажирів та семеро членів екіпажу. Після приземлення пасажири були евакуйовані, а служби безпеки провели обшук літака на наявність вибухових речовин. 

У Туреччині екстрено посадили літак через записку про бомбу: чим усе завершилось

Працювали служби безпеки. Джерело: Haberler.com

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Зрештою стало відомо, що на борту нічого підозрілого виявлено не було. Аеропорт знову відкрили для руху повітряного транспорту.

"Висловлюємо свої співчуття громадянам, які постраждали внаслідок цієї події", – написав губернатор. 

У Туреччині екстрено посадили літак через записку про бомбу: чим усе завершилось

Шанлиурфа на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

У Туреччині екстрено посадили літак через записку про бомбу: чим усе завершилось

Аеропорт Şanlıurfa GAP. Джерело: Скриншот Google Maps

У Туреччині екстрено посадили літак через записку про бомбу: чим усе завершилось

Скриншот допису Хасана Шилдака в Х

У Туреччині екстрено посадили літак через записку про бомбу: чим усе завершилось

Скриншот допису Хасана Шилдака в Х

Як повідомляв OBOZ.UA, другий пілот літака авіакомпанії flydubai, який напав на командира повітряного судна під час рейсу до Ізраїлю, заявив слідчим ОАЕ, що заздалегідь планував захопити літак і розбити його в аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва. Він ще до працевлаштування в авіакомпанію шукав перевізників, які виконують рейси до цього міста.

Громадянин Оману також планував захопити літак під час попереднього рейсу до Тель-Авіва на початку 2026 року, але тоді відмовився від свого задуму.

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