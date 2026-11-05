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У Трампа не визначилися, що робити з Іраном після поразки на виборах до Конгресу – WSJ

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
177
У Трампа не визначилися, що робити з Іраном після поразки на виборах до Конгресу – WSJ
У Трампа не визначилися, що робити з Іраном

Адміністрація президента США Дональда Трампа опинилася перед стратегічною розвилкою через невизначеність щодо подальших кроків на іранському напрямку. Невтішні для республіканців результати проміжних виборів до Конгресу оголили серйозний розкол у команді американського лідера.

У Білому домі сформувалися дві протилежні позиції щодо того, як завершити воєнну кампанію проти Ірану. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Нові удари чи деескалація

Прихильники силового сценарію наполягають на завданні додаткових ударів по Ірану. На їхню думку, це дасть змогу зайняти сильну позицію для укладення миру й завершити конфлікт до закінчення президентського терміну Трампа.

Інші представники адміністрації закликають визнати витрати й повністю припинити воєнні дії. Частина чиновників вважає, що нові атаки американців на Близькому Сході лише поглиблять кризу.

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Позиція віцепрезидента

Ситуацію погіршує публічна реакція віцепрезидента США Джей Ді Венса. Виступаючи після підбиття підсумків голосування, він відкрито назвав війну з Іраном головною причиною поразки Республіканської партії.

Як зазначає WSJ, це рідкісний випадок, коли Венс публічно дистанціювався від політики Трампа, якому багато в чому завдячує своєю політичною кар’єрою. Цей крок також демонструє, що віцепрезидент від самого початку скептично ставився до силового сценарію, попри його попередні публічні заяви на підтримку операції.

Нагадаємо, в Ірані дедалі гучніше лунають заклики відмовитися від багаторічної обіцянки не розробляти ядерну зброю. Те, що раніше вважалося нейтральною позицією прихильників жорсткої лінії, стає центральною темою суспільних і політичних дискусій на тлі загрози відновлення бойових дій зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Раніше повідомлялося, що Трамп може погодитися на масштабну військову операцію проти Ірану після поразки Республіканської партії на проміжних виборах. Про цей можливий сценарій повідомив один з американських чиновників.

Як повідомляв OBOZ.UA, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї доручив військовим оновити перелік потенційних цілей США та Ізраїлю, що перебувають у межах досяжності іранських сил. Він також закликав армію посилити бойові можливості та бути готовою відповідати на будь-які загрози.

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