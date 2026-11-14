У територіальних водах Румунії дрон атакував вантажне судно, яке пливло до України – медіа

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Калькулятор, документи та ключі від квартири на столі біля вікна з видом на житлові будинкиУкраїнці мають заплатити податки за свої квартири та будинки: сума змінитьсяЯкі виплати можуть отримати біженціДе українським біженцям платять найбільшу допомогу: можна отримувати понад 2 тис. євро щомісяця"Холостяк" Кравцов злив повідомлення від фіналістки 13-го сезону шоу, яка пропонувала йому стосунки заради піару: як вона відреагувала"Холостяк" Кравцов злив повідомлення від фіналістки 13-го сезону шоу, яка пропонувала йому стосунки заради піару: як вона відреагувала"Подальші перемовини – фарс": у Сенаті США відреагували на вимоги Росії про повернення НАТО до кордонів 1997 року"Подальші перемовини – фарс": у Сенаті США відреагували на вимоги Росії про повернення НАТО до кордонів 1997 рокуПілот українського винищувача влучив ракетою у російський дрон-камікадзе "Герань-4". ВідеоПілот українського винищувача влучив ракетою у російський дрон-камікадзе "Герань-4". ВідеоКовтун, який відмовився виступати за Україну, зробив заяву після медалі чемпіонату світу для нової батьківщиниКовтун, який відмовився виступати за Україну, зробив заяву після медалі чемпіонату світу для нової батьківщиниВідмова від лідера "Динамо". Північна Ірландія – Україна: всі подробиці матчу Ліги наційВідмова від лідера "Динамо". Північна Ірландія – Україна: всі подробиці матчу Ліги наційОля Фреймут показала результат операції з підтяжки грудей через чотири місяці та розповіла про складну реабілітацію. ФотоОля Фреймут показала результат операції з підтяжки грудей через чотири місяці та розповіла про складну реабілітацію. Фото"Клята українська с*ка". Соболенко вчинила мерзенну витівку в матчі зі Світоліною. Відео"Клята українська с*ка". Соболенко вчинила мерзенну витівку в матчі зі Світоліною. ВідеоКушнер і Віткофф дали Путіну саме те, чого він прагнув: у Politico вказали на небезпеку перемовин в Абу-ДабіКушнер і Віткофф дали Путіну саме те, чого він прагнув: у Politico вказали на небезпеку перемовин в Абу-Дабі
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У територіальних водах Румунії дрон атакував вантажне судно, яке пливло до України – медіа

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
288
Larissa 1
Судно Larissa 1. Фото архівне. Джерело: Cengiz Tokgöz / VesselFinder

Вантажне судно Larissa 1 під прапором Палау зазнало дронової атаки. Це відбулося в Чорному морі пізно ввечері 13 листопада у територіальних водах Румунії.

Кінцевим пунктом призначення корабля, за даними ЗМІ, була Україна. Про це пише Digi24.ro.

Міністр оборони Міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря підтвердив, що владу поінформували про інцидент, але відмовився надавати подробиці до завершення перевірки.

Наслідки обстрілу Larissa 1

Дрон уразив корабель близько 21:40 п'ятниці, коли Larissa 1 прямувала в порт міста Суліна на сході Румунії. 

Попередньо, безпілотник знищив вантажний кран, але пожежі внаслідок атаки й інших серйозних пошкоджень не було. Командир корабля заявив, що жоден моряк не постраждав, і судно змогло продовжити шлях.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
9,8 т.
"Робота як у казці": у Німеччині шукають мешканця для 850-річної вежі. Фото
9,8 т.
"Робота як у казці": у Німеччині шукають мешканця для 850-річної вежі. Фото
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
2,3 т.
Частина була закопана в лісах: в Угорщині у ексміністра часів Орбана знайшли майже $20 млн
2,3 т.
Частина була закопана в лісах: в Угорщині у ексміністра часів Орбана знайшли майже $20 млн
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
1,5 т.
У США танкер зіткнувся з круїзним лайнером: постраждали десятки людей. Відео
1,5 т.
У США танкер зіткнувся з круїзним лайнером: постраждали десятки людей. Відео

"Ми постійно отримуємо інформацію; зокрема, вчора ввечері (13 листопада. – Ред.) мені повідомили, що судно було атаковане безпілотником. Постраждалих або загиблих немає", – сказав у суботу у військовому порту Констанца міністр оборони.

Опря додав, що уряд та військові постійно стежать за об'єктами, виявленими у морі й повітряному просторі, і нагадав, що 13 листопала в повіті Тулча було оголошено два сповіщення про повітряну тривогу.

"Ми також підтримуємо зв'язок із нашими колегами з ВМС і Міністерства внутрішніх справ, із Береговою охороною. Ця міжвідомча співпраця в Румунії діє. У повіті Тулча вчора було щонайменше дві тривоги у двох районах. Ми бачимо дрони, що наближаються до Румунії, у нашому повітряному просторі або на воді. Ми щоразу втручаємось і намагаємось, за необхідності, зафіксувати, запобігти, а потім уразити цілі", – сказав очільник оборонного відомства.

У територіальних водах Румунії дрон атакував вантажне судно, яке пливло до України – медіа

Геолокація корабля Larissa 1 (станом на 19:00 суботи, 14 листопада). Джерело: Скриншот vesselfinder.com

Як писав OBOZ.UA, на початку листопада шведські правоохоронці висадилися на борт суховантажа біля острова Готланд. Компанія-власник корабля раніше фігурувала в розслідуваннях щодо російських гібридних атак і розвідувальних операцій у Європі.

Схожі теми
Війна в УкраїніРумуніяЧорне морекораблі
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!