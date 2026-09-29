Губернатор штату Теннессі Білл Лі відмовив у помилуванні 50-річній Крісті Пайк, засудженій за жорстоке вбивство, скоєне майже 30 років тому. Згідно з вироком, Пайк стане першою жінкою, страченою в штаті за останні два століття.

Відео дня

Захист засудженої вже направив термінове прохання про призупинення страти до Верховного суду США. Про це повідомляє The Guardian.

Жорстока розправа та наймолодший смертний вирок

Злочин стався в 1995 році в Ноксвіллі. На той момент 18-річна Кріста Пайк разом зі своїм 17-річним хлопцем Тадарілом Шиппом та ще однією спільницею вбила 19-річну однокурсницю з центру професійної підготовки Коллін Слеммер. Справа викликала широкий резонанс через надзвичайну жорстокість. На тілі жертви було вирізано сатанинський символ.

У 1996 році суд визнав Пайк винною у вбивстві першого ступеня та засудив її до найвищої міри покарання. На той момент вона стала наймолодшою жінкою в сучасній історії США, засудженою до смертної кари. Співучасник Пайк, Тадаріл Шипп, через неповноліття отримав довічне ув’язнення з правом на умовно-дострокове звільнення, а третя учасниця — умовний термін.

Відмова губернатора та позиція захисту

Губернатор Теннессі заявив, що особисто вивчив справу та прохання про помилування, але не знайшов підстав для втручання у рішення суду. Адвокати Пайк та правозахисні організації, зокрема ACLU та Amnesty International, висловили глибоке співчуття у зв’язку з рішенням голови штату.

РЕКЛАМА

Федеральний захисник Стівен Феррелл підкреслив, що під час первинного судового розгляду присяжним не надали ключові факти з життя підсудної. З ранніх років Пайк зазнавала сексуального насильства та пережила повторні зґвалтування у віці 11 та 17 років. Пізніше у неї діагностували біполярний розлад та ПТСР.

Також адвокати посилалися на сучасні дослідження розвитку мозку і стверджували, що 18-річні підлітки нібито не в повній мірі усвідомлюють наслідки своїх дій, особливо на тлі важких психотравм. Захист зазначає, що за 30 років ув’язнення Пайк щиро розкаялася, проходить лікування та допомагає іншим ув’язненим жінкам.

Головні історії дня

Нагадаємо, єгипетську телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари. Разом з нею до найсуворішого покарання у вигляді повішення були засуджені ще 11 осіб, визнаних причетними до великої наркомережі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Ліван стане першою країною на Близькому Сході, яка офіційно відмовилася від найвищої міри покарання — смертної кари.

РЕКЛАМА