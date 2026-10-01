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У Сирії через вибух на газопроводі зупинили три електростанції: що відомо

Катя Помазан
Катя Помазан
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icon 309
У Сирії через вибух на газопроводі зупинили три електростанції: що відомо
Рятувальники ліквідують пожежу в Сирії.
Джерело: SANA.

У Сирії стався вибух на газопроводі в сільській місцевості поблизу Дамаска. Через пошкодження газових ліній зупинилися три електростанції, що призвело до скорочення доступної потужності національної енергомережі.

Вибух стався на станції зниження тиску газу біля входу на електростанцію Тішрін у сільській місцевості поблизу Дамаска. Про це повідомляє державне сирійське інформаційне агентство SANA.

Внаслідок інциденту було пошкоджено дві газові лінії, які забезпечували роботу об’єкта.

Пожежу на місці вибуху вдалося взяти під контроль. Водночас рятувальники продовжували охолоджувати пошкоджену ділянку, перш ніж допустити спеціалістів до огляду та визначення масштабів руйнувань.

Міністр енергетики Сирії Мохаммад аль-Башир повідомив, що попередньо пошкодження зосереджені на газопроводах, а також на окремих електричних підстанціях або кабелях. Стан турбін та інших основних компонентів електростанції ще не перевірили.

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Через перебої з постачанням газу, необхідного для виробництва електроенергії, зупинилися три станції – Тішрін, Дейр-Алі та Насирія.

Міністерство енергетики розпочало поетапне відновлення подачі газу до електростанції Дейр-Алі. Технічні бригади почали поступово підвищувати тиск на ділянці Арабського газопроводу між Адрою та Дейр-Алі, щоб підготувати об’єкт до відновлення роботи.

Після перевірки технічного стану обладнання електростанції повертатимуть до роботи залежно від їхньої готовності. Спеціалісти також мають оглянути інші об’єкти, роботу яких порушило припинення газопостачання.

Тим часом у провінції Дейр-ез-Зор почали поступово відновлювати електропостачання. За повідомленням місцевої Сирійської електричної компанії, подачу електроенергії відновлюють поетапно, з урахуванням наявних потужностей.

Тимчасові обмеження на постачання електроенергії в регіоні зберігатимуться до стабілізації енергосистеми та повернення пошкоджених через перебої з газом електростанцій до роботи.

Наразі невідомо, чи стався вибух на газопроводі через технічну несправність, навмисну атаку або диверсію.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що встолиці Сирії стався потужний вибух поблизу будівлі Міністерства оборони. Внаслідок інциденту загинув військовослужбовець, ще щонайменше 18 людей отримали поранення.

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