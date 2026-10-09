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"У світу є питання": у Німеччині визначились, чи будуть "суворі" обмеження поїздок до РФ через чуму

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
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"У світу є питання": у Німеччині визначились, чи будуть "суворі" обмеження поїздок до РФ через чуму
Очільник МЗС ФРН Йоганн Вадефуль. Архівне фото

Берлін вимагає від Москви повної прозорості щодо ситуації із легеневою чумою в Сибіру. Теоретично в Німеччині готові обмежити поїздки до РФ, проте наразі загрози для країни немає.

Ситуацію прокоментував міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль. Очільник дипломатичного відомства не виключає "суворих обмежень на подорожі" задля захисту Європи, передає BILD.

"Ми не можемо й не будемо ризикувати", – наголосив Вадефуль. Також він сказав, що "у світу є питання, і Росія повинна надати на них відповіді".

Експерти вважають епідемію малоймовірною

Професор  Роман Вольфель, керівник Інституту мікробіології Збройних сил Німеччини в Мюнхені, заспокоїв європейців. Зараз він не бачить безпосередньої небезпеки, адже легенева чума не поширюється так легко, як коронавірус чи кір. Потрібен тісний контакт з інфікованим, щоб заразитися.

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Водночас він підкреслив, що навіть сьогодні чума залишається дуже серйозною хворобою. Якщо її не лікувати, можливий летальний результат. Основна відмінність від Середньовіччя полягає в тому, що тепер хворобі можна ефективно протидіяти за допомогою антибіотиків. За умови своєчасної діагностики шанси на одужання високі.

Професор Андреас Радбрух також не вважає, що Європа може зіткнутися з епідемію. У Німеччині роками не було випадків чуми ні у людей, ні у тварин.

"Ризик того, що ці один-два випадки з Росії спровокують епідемію там або в Європі, дуже й дуже низький", – зазначив імунолог.

Колишній міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах погоджується з колегами. Якщо це справді збудник легеневої чуми, то він "аж ніяк не такий заразний, як, наприклад, коронавірус", і за умови раннього лікування також виліковний, заявив Лаутербах.

Як писав OBOZ.UA, 8 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що наразі не вважає спалах легеневої чуми в Росії біологічною зброєю. Водночас американська адміністрація має намір розібратися в ситуації детальніше, потребуючи чітких висновків.

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