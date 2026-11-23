Архітектурний комплекс навколо та під мечеттю Ая-Софія не перестає дивувати. Цього разу під час розкопок там виявили мережу підземних тунелів.

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Їхня довжина становить майже пів кілометра. Про це пише Еuronews. Зазначається, що археологи, які проводили дослідження, ретельно задокументували усі знахідки в цих тунелях.

"Під час реставраційних робіт на історичній пам'ятці знайдено галереї, стародавні водні мережі та архітектурні залишки, які можуть датуватися періодом, що передує будівництву сучасної базиліки у VI столітті. Наразі очищено 420 метрів підземних тунелів, а турецька влада розглядає можливість відкриття деяких із них для відвідувачів, що пропонуватиме новий погляд на історію візантійського Константинополя", – йдеться в повідомленні.

Видання додає, що масштаб та важливість робіт представив міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, який спустився у підземні споруди собору Святої Софії у супроводі вчених, залучених до програми реставрації.

Своєю чергою, турецька телевізійна мережа CNN Türk вперше показала зображення підземних галерей та робіт, що відбуваються в районах, які століттями залишалися вкритими землею та іншими матеріалами.

Згідно з даними, оприлюдненими турецьким міністром, майже 3000 тонн матеріалів для засипки було вилучено з двох ділянок пам'ятки – Саду візира та західного саду, а в результаті розслідувань було виявлено шість підземних приміщень та дев'ять тунелів. Ці роботи є частиною масштабної програми з обслуговування та реставрації собору Святої Софії, яку турецька влада описує як найбільшу за період Турецької Республіки.

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Деталі

– Одна з найважливіших знахідок була виявлена ​​в підземній поховальній споруді, відомій як вирубаний у скелі похоронний простір або підземний похоронний пам'ятник (гіпогей), в районі Саду Візиря.

– Там, під час розчищення та земляних робіт, було виявлено архітектурні шари на більшій глибині, ніж раніше відомий рівень підлоги. Вчені вивчають, чи належать вони до періоду, що передував нинішній будівлі собору Святої Софії.

– У західному саду Святої Софії виявлено шість різних підземних приміщень, які з'єднані дев'ятьма тунелями.

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– За словами турецького міністра, три з цих просторів, найімовірніше, були підземними частинами старого атріуму, внутрішнього двору, що був пов'язаний з церковним комплексом.

– Розкопки також тривають в інших районах, деякі з яких мають форму видовжених коридорів шириною від чотирьох до 4,8 метрів.

– З дев'яти тунелів сім вже очищено від засипки, тоді як у двох інших тривають роботи з їх обліку та документування. Загальна довжина очищених ділянок сягає 420 метрів.

– Найдовший тунель має 180 метрів завдовжки і представляє особливий археологічний інтерес, оскільки вчені вивчають, чи може він бути пов'язаний з так званою Римською дорогою Константинополя.

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– Ця галерея проходить паралельно фасаду Айя-Софії, від території перед медресе Фатіх у напрямку входу для відвідувачів, з відхилом близько 3%.

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