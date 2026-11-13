У США терміново зупинили всі вильоти літаків: що відбувається

У пʼятницю, 13 листопада, у США Федеральне управління цивільної авіації (FAA) оголосило загальнонаціональну заборону на вильоти. Було призупинено всі вильоти до подальшого повідомлення, посилаючись на надзвичайні обставини та міркування безпеки. Пізніше стало відомо про проблему зі зв’язком, яка зачепила всі центри управління повітряним рухом.

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Командний центр системи управління повітряним рухом опублікував о 15:54 за східним часом повідомлення №111 під назвою "Загальна заборона зльоту". В офіційному повідомленні FAA зазначалося, що прибуття міжнародних рейсів буде регулюватися в індивідуальному порядку.

Кореспондентка видання Washington Examiner з питань внутрішньої безпеки Анна Джарітеллі опублікувала фотографії повідомлень, у яких йшлося про "загальнонаціональну зупинку польотів у всіх центрах та до всіх пунктів призначення до подальшого повідомлення через масові перебої з частотами".

Анонімне джерело у FAA, яке надало ці документи, повідомило їй, що така ситуація є "абсолютно безпрецедентною".

Зазначимо, що з моменту теракту 11 вересня 2001 року у США було лише одне загальнонаціональне призупинення всіх польотів, оголошене Федеральним управлінням цивільної авіації. Це сталося 11 січня 2023 року, причиною стало порушення в роботі системи оповіщення пілотів NOTAM.

Що відбувається

Повідомлення авіакомпаній, зібрані сервісом FlightDeck, зафіксували поширення проблем із частотами/радіозв’язком.

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Так, екіпаж літака Delta, що виконував рейс із Бостона, повідомив про "проблеми з частотами/радіозв’язком" на маршруті. Диспетчерська служба Delta повідомила іншому літаку: "Можливе загальнонаціональне припинення польотів… численні перебої з частотами по всій країні. Не поспішайте".

Згодом міністр транспорту Шон Даффі заявив, що FAA оголосило загальнонаціональну заборону на зліт для всіх аеропортів США через "проблему зі зв’язком, яка зачепила всі центри управління повітряним рухом".

"Технічні фахівці FAA вивчають проблему. Ми негайно повідомлятимемо про нові подробиці, щойно вони стануть нам відомі", – додав він.

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