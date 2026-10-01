У США з РФ буде бізнес, в німців до неї немає претензій, а НАТО її рішуче засуджує (бонус: Мамдані)
1. Як повідомив The Atlantic, українські переговірники впевнені, що саме перспектива бізнес-угод зараз значною мірою рухає американських представників.
Впевнені вони й у тому, що у Вашингтоні вірять:
саме економічна взаємозалежність може не дозволити Росії повернутися до мілітаризму після війни.
Водночас представники Трампа наразі не бачать можливості повноцінно вести бізнес із Росією без хоча б часткового припинення вогню в Україні.
Тому США запросили Путіна на грудневий саміт G20, де Трамп міг би спробувати посадити за стіл перемовин і Зеленського.
2. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який з радістю сприйняв запрошення Путіна на саміт G20, заявив у ПАРЄ:
"У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу. У нас є серйозна проблема з нинішнім російським режимом, який розв’язав і веде цю незаконну агресивну війну".
За його словами, європейцям потрібно сісти за стіл перемовин з РФ,
і "зараз є ознаки того, що такі переговори можуть незабаром розпочатися".
Принагідно міністр зауважив, буцімто "багато держав, зокрема Німеччина, вже досягли межі можливостей щодо надання військової допомоги [Україні] без шкоди для власної безпеки".
3. Речниця НАТО Еллісон Гарт розповіла, що Росія надіслала Альянсу неофіційний документ із прямими ядерними погрозами щодо нібито нагнітання обстановки навколо Калінінграда,
ну а НАТО надав відповідь, в якій зазначено:
"Ми рішуче засуджуємо загрозу застосування сили, включно з будь-якою безвідповідальною ядерною риторикою. Ми закликаємо Росію припинити свою неспровоковану війну в Україні".
Тож Гарт вже загартована, щодо ж власне НАТО – будуть приводи побачити.
4. Мер Нью-Йорка мусульманин Зохран Мамдані, відомий своєю антиізраїльською позицією, почав свій пост в мережі з цитати Талмуда
і презентував міську стратегію протидії антисемітизму.
Мамдані зазначив, що євреї становлять приблизно 12% населення міста, однак антисемітські інциденти складають понад половину підтверджених злочинів на ґрунті ненависті.
Заплановані загальноміські інформаційні кампанії проти антисемітизму:
в школах більше розповідатимуть про Голокост,
мільйони доларів будуть скеровані на підтримку єврейських культурних центрів і організацій –
як Меморіал жертвам Голокосту й Центр нової єврейської культури.
Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!