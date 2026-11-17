У США перестала працювати засекречена мережа зв'язку NSA Net, яку використовує Агентство національної безпеки (АНБ). Вона призначена для внутрішнього обміну секретною інформацією між співробітниками відомства.

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Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією. За їхніми словами, ознак кібератаки, яка могла б спричинити збій, наразі не виявлено.

Причини несправності поки з'ясовують. На цей час для персоналу АНБ запровадили поетапний графік прибуття на роботу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 16 листопада у США тисячі клієнтів найбільших банків зіткнулися з проблемами в роботі онлайн-сервісів. Перебої торкнулися, зокрема, Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One та платіжної системи Zelle. У JPMorgan Chase пояснили, що причиною стала програмна помилка в локальній апаратній системі. Представник холдингу наголосив, що вона не мала стосунку до кібербезпеки.

Цей випадок стався через кілька днів після двох серйозних технічних збоїв в інших секторах економіки США. У четвер проблеми виникли в роботі Microsoft: протягом кількох годин були недоступні або працювали з перебоями Outlook, Teams і помічник зі штучним інтелектом Copilot.

Згодом неполадки торкнулися й національної системи управління повітряним рухом. У п'ятницю через це всі рейси в США протягом кількох годин очікували на виліт. Порушення авіасполучення по всій країні тривали також упродовж вихідних.