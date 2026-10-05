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У США відреагували на ймовірний спалах чуми в Росії: що відомо

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 1,7 т.
У США відреагували на ймовірний спалах чуми в Росії: що відомо
Жінка померла 2 жовтня

У Білому домі заявили, що стежать за ситуацією навколо ймовірного випадку чуми в Іркутській області (Росія). Американська адміністрація отримала інформацію про захворювання та карантинні заходи в регіоні.

Наразі у США оцінюють можливі варіанти реагування на ситуацію. Про це повідомляє Axios.

Американська влада стежить за ситуацією

У Білому домі повідомили, що американська адміністрація поінформована про ситуацію в Іркутській області, де повідомлялося про можливий випадок чуми. Представники США також отримали дані про запроваджені в регіоні карантинні заходи та наразі розглядають подальші кроки.

Видання підкреслило, що чума є бактеріальною інфекцією, яка у разі відсутності лікування може становити серйозну загрозу для життя. За інформацією Центру з контролю та профілактики захворювань США, своєчасне виявлення хвороби дає змогу ефективно лікувати її за допомогою антибіотиків.

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Що передувало

В Іркутській області після смерті лаборантки в Шелеховській районній лікарні запровадили карантин, а близько 200 людей взяли під медичне спостереження. Жінка працювала у протичумному інституті та, за інформацією місцевих джерел, могла контактувати зі збудником легеневої чуми.

У США відреагували на ймовірний спалах чуми в Росії: що відомо

Загибла у Шелехові працювала лаборанткою

25 вересня вона розбила пробірку з небезпечним збудником, після чого почала скаржитися на погане самопочуття. Жінку госпіталізували до лікарні Шелехова, де вона провела три дні, а в ніч на 2 жовтня померла.

На тлі інциденту російські джерела почали видаляти публікації про ймовірний випадок чуми в регіоні. Зокрема, повідомлення про ситуацію прибрали адміністрація Байкальська та телеканал РЕН ТВ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія у 2027 році скоротить фінансування соціальної політики, освіти та охорони здоров’я, одночасно збільшивши видатки на оборону.

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