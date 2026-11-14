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У США танкер зіткнувся з круїзним лайнером: постраждали десятки людей. Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
471
У США танкер зіткнувся з круїзним лайнером: постраждали десятки людей. Відео
У США танкер зіткнувся з круїзним лайнером. Джерело: Скриншот з відео

У Новому Орлеані, США, у п'ятницю, 13 листопада, танкер зіткнувся з пришвартованим круїзним лайнером. На борту пасажирського судна перебувало приблизно 180 осіб разом із членами екіпажу, 32 людей госпіталізовано внаслідок інциденту. 

Про це зазначило видання Reuters. Причини аварії наразі з'ясовують.

Що сталося

Інцидент стався 13 листопада близько полудня в Новому Орлеані. Танкер зіткнувся з круїзним лайнером, що пришвартувався на річці Міссісіпі. Внаслідок зіткнення лайнер перекинувся та затонув, багато людей опинились у воді. 87 людей встигли висадитись на берег, перш ніж лайнер перекинувся.

На борту лайнера American Heritage перебувало приблизно 180 пасажирів та членів екіпажу. Внаслідок зіткнення 32 людей госпіталізували.

 

Внаслідок зіткнення лайнер затонув.Джерело: Скриншот з відео
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Як повідомила American Cruise Lines, судно було побудоване у 2015 році, місткість його становить 150 пасажирів.

Мер Нового Орлеана Хелена Морено зазначила, що танкер Atlantic Asphalt втратив керування та зіткнувся з круїзним судном, що стояв пришвартований.

За її словами, пасажири почали тікати, круїзний лайнер став тонути і зрештою перекинувся, скинувши людей у ​​річку.

Начальниця поліції гавані Мелані Монтролл повідомила, що близько 87 пасажирів з судна American Heritage висадилися на берег, перш ніж судно перекинулося.

Після зіткнення річковий рух був перекритий поблизу місця аварії.

Капітан берегової охорони Мелані Бернем повідомила виданню New Orleans Advocate, що у танкера, ймовірно, стався якийсь збій керування, але причину аварії наразі розслідують.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що танкери з російським дизельним паливом, які за домовленістю між США і РФ мали доставити до Сполучених Штатів, розвернулися і вирушили в іншому напрямку. Це означає, що виконання паливної угоди, яку широко критикували в Україні та Євросоюзі, опинилася під загрозою зриву.

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