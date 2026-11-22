Американська компанія Vector представила малу крилату ракету Bombard, яку позиціонує як недорогу зброю для протидії іранським дронам Shahed та російським "Герань". Розробку створили з прицілом на масове виробництво та з урахуванням досвіду війни в Україні.

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Заявлена дальність польоту апарата становить близько 1094 км, а швидкість – приблизно 378 км/год. Про характеристики нової дрон-ракети йдеться в матеріалі Axios.

Які характеристики має Bombard

Bombard позиціонують як малу крилату ракету, або дрон-ракету. Вона оснащена реактивним двигуном і запускається із землі. Максимальна злітна маса апарата становить близько 127,5 кг.

За оприлюдненими даними, ракета має мінімум рухомих частин. На її носовій частині помітний невідомий сенсор, а зверху корпусу розташовані розкладні крила.

Спочатку для Bombard заявляли бойову частину масою 15,9 кг. Однак згодом Axios оновило матеріал і вказало, що корисне навантаження може сягати 50 кг.

У компанії Vector повідомили, що один із варіантів Bombard уже здійснив перший політ. Водночас подробиць про системи навігації та наведення розробники не розкрили.

До чого тут українські удари по Кримському мосту

У Vector наголошують на важливості далекобійного озброєння та як приклад наводять українські розробки. Зокрема, йдеться про дрони та крилаті ракети Ruta, "Паляниця" і FP-5 "Фламінго", які Сили оборони України застосовували для ударів по Керченському мосту.

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Як зазначає Defense Express, для української "Паляниці" заявлене корисне навантаження до 100 кг за маси апарата 320 кг. Її дальність становить 650 км, а максимальна швидкість – 900 км/год. Тобто вона долає меншу відстань, ніж Bombard, але летить швидше та може нести більшу кількість корисного навантаження.

Чим американська розробка схожа на український "Барс"

Заявлені характеристики Bombard приблизно відповідають показникам українського реактивного дрона "Барс". Зокрема, його варіант "Барс RS" має бойову частину масою 22 кг, може долати до 1000 км, а максимальна злітна маса становить 135 кг.

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Це може свідчити про те, що початково заявлена Vector бойова частина Bombard масою 15,9 кг ближча до реальних можливостей апарата. Натомість навантаження до 50 кг, імовірно, може бути доступним за використання інших типів корисного навантаження та/або скорочення дальності польоту.

Українські "Барси" активно застосовували для ударів по території Росії, зокрема по Москві. Розробка також зацікавила Німеччину: країна не лише виробляє ці дрони, а й планує їх закуповувати.

Чи зможе Bombard конкурувати на ринку

Попри заявлені характеристики, перспективи американської розробки залежатимуть від кількох чинників. Насамперед це ціна ракети, обсяги її виробництва, а також здатність досягати цілі та ефективно уражати її.

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Наразі ці параметри невідомі. Також немає інформації про потенційних покупців Bombard.

Водночас ринок малих крилатих ракет уже має чимало різних пропозицій, тому новій американській розробці може бути непросто знайти своє місце.

Як повідомляв OBOZ.UA, латвійська оборонна компанія Rannon розробляє компактні некеровані ракети класу "повітря – повітря" для перехоплення безпілотників. Наразі розробники вдосконалюють систему, щоб відправити її на бойові випробування в Україну.