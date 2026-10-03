У США стривожені, що Маск знову отримає вплив на військовий сектор – медіа

У Пентагоні США висловлюють занепокоєння через плани залучити Ілона Маска та інших мільярдерів до визначення майбутнього Збройних сил. Йдеться про ініціативу міністра оборони США Піта Гегсета Project Meridian, учасники якої мають визначити майбутню траєкторію ведення війни.

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Чиновники побоюються, що участь керівників оборонних компаній може створити конфлікт інтересів. Про це пише Politico.

Маска та Лакі хочуть залучити до Project Meridian

Ініціатива Гегсета передбачає залучення генерального директора SpaceX Ілона Маска, засновника оборонної компанії Anduril Палмера Лакі та колишнього спікера Палати представників від Республіканської партії Ньюта Гінгріча.

Вони мають долучитися до визначення майбутнього ведення війни та представити відповідний звіт через чотири місяці. Водночас Пентагон поки оприлюднив мало деталей щодо самої комісії та меж її повноважень.

Незрозуміло, чи отримає ця ініціатива такий самий значний вплив, який Маск мав минулого року як керівник Департаменту урядової ефективності. Водночас і SpaceX, і Anduril мають багатомільярдні контракти з Пентагоном.

Дев'ятеро нинішніх та колишніх чиновників заявили, що преференційний доступ до Міністерства війни може дозволити мільярдерам отримати нові замовлення для своїх компаній.

У Пентагоні говорять про заходи проти конфлікту інтересів

Пентагон заявив, що проєкт очолюватиме MITRE – некомерційна організація, яка керує дослідницькими центрами, що фінансуються з федерального бюджету. Додаткову підтримку надаватиме заступник міністра війни Еміль Майкл.

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MITRE відповідатиме за аналіз і рекомендації, а також застосовуватиме "відповідні заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та захисту інформації".

Група вже провела дві зустрічі в Пентагоні. В одній із них брали участь сенатор-республіканець Том Коттон та молодший брат Піта Гегсета Філ Гегсет, який працює радником у міністерстві.

Залучення експертів до консультативної роботи саме по собі не є незвичайним. Протягом десятиліть керівники Пентагону від Демократичної та Республіканської партій залучали чиновників і експертів для прискорення розвитку військових технологій.

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Чому участь Маска викликає занепокоєння

Гінгріч є типовішим партійним учасником проєкту, ніж Маск чи Лакі. Трамп призначав його до Ради з питань оборонної політики після виборів 2020 року, хоча він так і не обійняв цю посаду.

Водночас рішення Гегсета залучити Маска та Лакі, які очолюють потужні оборонні компанії та були колишніми спонсорами Трампа, викликає додаткові питання.

"Звичайно, це конфлікт інтересів, і якщо з цього щось вийде, то це буде на користь Ілона Маска, а не країни", – заявив один із колишніх чиновників з питань оборони.

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Старший сержант ВПС США у відставці Вес Браянт також заявив: "Це цілком свідчить про занепад і олігархію, які захопили наш уряд, і в багатьох випадках – безпосередньо шляхом купівлі впливу, влади та повноважень. Це відбувається просто на наших очах. Вони вже навіть не намагаються це приховувати".

Які контракти мають SpaceX та Anduril

Міністерство війни покладається на ракети SpaceX для виведення на орбіту ключових систем та уклало з компанією два багатомільярдні контракти на початок розгортання секретних супутникових груп.

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Anduril, своєю чергою, має кілька ключових контрактів із Пентагоном щодо систем протидії дронам, перехоплювачів, радіоелектронної боротьби та безпілотних винищувачів.

За словами чиновників, Маск і Лакі можуть допомогти генерувати корисні ідеї. Водночас мільярдери можуть опинитися в ситуації, коли їхня участь впливатиме на майбутні проєкти Пентагону, якщо інші компанії доведуть, що їхня роль сприяла укладенню контрактів на користь власних фірм.

"До Маска та Лакі треба ставитися як до постачальників, а не як до великих стратегів", – вважає Білл Гартунг із позапартійної наглядової організації Project on Government Oversight.

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Демократи критикують ініціативу

Демократи одразу висловили занепокоєння новим проєктом. Сенатор Марк Келлі заявив, що скептично ставиться до ідеї довірити майбутнє американської військової справи людям без військового досвіду, які можуть отримати фінансову вигоду від ухвалених рішень.

Сенаторка Джин Шахін назвала проєкт за участю мільярдерів прикладом того, як Гегсет ставить свої "політичні союзи" вище за національну безпеку США.

Участь у Project Meridian може стати ще одним потенційним джерелом впливу для Маска після його кампанії з реформування державної бюрократії минулого року, яка супроводжувалася скороченням витрат і держслужбовців.

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Водночас проєкт може не мати швидкого впливу на оборонне планування. Колишній чиновник Пентагону зазначив, що звіт, який мають представити у січні 2027 року, "не встигне потрапити до бюджету Пентагону" на 2028 рік.

Anduril заявила, що зобов'язується дотримуватися найвищих етичних стандартів у випадках реального конфлікту інтересів та наголосила на давній традиції Пентагону залучати до військових концепцій ідей та інновацій з боку промисловості.

Як повідомляв OBOZ.UA, гендиректор SpaceX Ілон Маск повернеться до консультативної роботи з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Разом із засновником Anduril Industries Палмером Лакі та колишнім спікером Палати представників Ньютом Ґінґрічем він стане одним із керівників нового проєкту Пентагону з дослідження воєн майбутнього та розробки новітнього озброєння.