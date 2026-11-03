У США стартували проміжні вибори до Конгресу: що на кону для Трампа

У США 3 листопада розпочалося голосування на проміжних виборах до Конгресу, яке визначать, хто контролюватиме обидві палати законодавчого органу. Американці обиратимуть усіх 435 членів Палати представників, а також сенаторів і губернаторів у низці штатів.

Відео дня

Результати виборів можуть суттєво вплинути на здатність президента Дональда Трампа реалізовувати свою політичну програму. Про це повідомляють CNN та BBC.

Голосування охопило всі 50 штатів США

Перші виборчі дільниці у Сполучених Штатах відкрилися у Вермонті о 5:00 за місцевим часом, після чого голосування стартувало в інших штатах. Найпізніше до виборчого процесу долучаться Аляска та Гаваї.

За попередніми даними, понад 57 мільйонів американців уже проголосували достроково або надіслали бюлетені поштою.

Результати виборів визначать, чи збережуть республіканці контроль над Конгресом, чи демократи зможуть повернути собі більшість.

За даними опитування CNN, демократи мають 9-бальну перевагу у загальнонаціональному голосуванні за кандидатів до Конгресу. Разом з тим попередні прогнози вказують на можливість переходу обох палат під контроль опозиції.

За організацією та безпекою голосування стежать близько тисячі спостерігачів міністерства юстиції США, яких розгорнули в усіх 50 штатах. Перші виборчі дільниці мають закритися о 18:00 за східним часом, після чого очікується оприлюднення попередніх результатів.

РЕКЛАМА

Що таке проміжні вибори у США

Американці обирають Конгрес кожні два роки. Якщо голосування відбувається посеред чотирирічного президентського терміну, його називають проміжними виборами.

Конгрес ухвалює федеральні закони, а результати голосування визначають, яка партія контролюватиме обидві палати – республіканці Дональда Трампа чи демократи. Також вибори є показником підтримки політики чинного президента.

Кого обиратимуть американці

На виборах визначать склад усіх 435 членів Палати представників, які обіймають посади два роки, а також 35 сенаторів зі 100. Сенатори працюють шість років і можуть схвалювати або блокувати законопроєкти.

Головні історії дня

Крім того, у 39 штатах обиратимуть губернаторів та представників місцевої влади. Особливу увагу привернуть вибори у Каліфорнії, Флориді, Джорджії та Мічигані.

Головні питання виборчої кампанії

Серед ключових тем – економіка, імміграція та регулювання штучного інтелекту. Американців непокоїть зростання цін на пальне, продукти, житло й медичні послуги.

Демократи пов’язують подорожчання з торговельними митами Трампа. Республіканці натомість наголошують на посиленні прикордонного контролю та боротьбі з нелегальною імміграцією.

РЕКЛАМА

Також представники обох партій виступають за законодавче регулювання штучного інтелекту, хоча глава Білого дому не підтримує такі обмеження.

Що результати виборів означатимуть для Трампа

Нині республіканці контролюють обидві палати Конгресу. Вони мають 218 місць у Палаті представників і 53 місця в Сенаті. Щоб здобути більшість, демократам потрібно отримати ще три місця в нижній палаті та чотири у верхній.

Якщо опозиція переможе хоча б в одній палаті, Трампу буде складніше просувати законодавчі ініціативи, а демократи зможуть активніше розслідувати діяльність його адміністрації.

РЕКЛАМА

Серед можливих тем розслідувань корупційні звинувачення, будівництво бальної зали в Білому домі та робота Імміграційної і митної служби (ICE). Крім того, частина демократів обговорює можливість імпічменту президента.

Якщо ж республіканці збережуть більшість в обох палатах, Трамп матиме більше свободи для реалізації своєї політичної програми.

Хто має шанси на перемогу

Історично на проміжних виборах американці нерідко віддають перевагу опозиційній партії, фактично висловлюючи невдоволення роботою чинного президента.

РЕКЛАМА

Рейтинги Дональда Трампа також свідчать про послаблення його підтримки. За даними Silver Bulletin, на початку другого президентського терміну його діяльність схвалювали трохи більше ніж 50% американців, тоді як на початку жовтня цей показник знизився приблизно до 37%. Ще 61% опитаних негативно оцінювали роботу президента.

Однак боротьба точиться не за всі місця в Конгресі: частина округів традиційно підтримує одну з партій. Додаткову невизначеність створює суперечка щодо меж виборчих округів. І республіканці, і демократи намагалися змінити виборчі карти у штатах на свою користь.

Як повідомляв OBOZ.UA, за чотири дні до проміжних виборів у США, достроково проголосували понад 48,5 млн американців. Це перевищило показник попередніх проміжних виборів 2022 року та стало новим рекордом. Відомо, що демократи випереджають республіканців на 12 відсоткових пунктів за кількістю голосів, відданих достроково.