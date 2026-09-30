У США відкрили запечатану в 1950 році "капсулу часу"

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЧому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіУкраїнців убивають на дорогах, а нардепи відмовляються посилювати покарання: чому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіБанки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересня"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиківОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіяниномЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. ВідеоЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкіснимЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкісним

У США розкрили запечатану у 1950 році "капсулу часу": що знайшли всередині. Фото

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 818
У США розкрили запечатану у 1950 році "капсулу часу": що знайшли всередині. Фото
У США відкрили запечатану в 1950 році "капсулу часу"
Джерело: Транспортне управління Каліфорнії

У Міжнародній школі Сан-Франциско (штат Каліфорнія) відбулося офіційне відкриття "капсули часу", закладеної майже 80 років тому. Історичний артефакт виявили під час ремонту будівлі, яку раніше займало транспортне управління, а в 1995 році вона перейшла у власність навчального закладу.

Головною цінністю вмісту виявилися друковані видання та фотографії. Про це повідомляє Daily Mail.

Унікальні знахідки з минулого

Усередині артефакту учасники церемонії виявили випуски газет того часу з репортажами про Корейську війну, новинами про дефіцит віскі та спекулятивні ціни на нейлонові панчохи.

Газети зберегли рекламні оголошення, вартість розміщення яких у 1950 році становила всього один цент. Також у капсулі були чорно-білі фотографії шкільних будівель середини XX століття.

Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 683
Трамп запровадив санкції проти десяти постачальників зброї для Ірану: повний список
icon 683
Трамп запровадив санкції проти десяти постачальників зброї для Ірану: повний список
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 522
81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав
icon 522
81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 411
У Румунії взяли під варту колишнього кандидата у президенти Джорджеску: у чому його підозрюють
icon 411
У Румунії взяли під варту колишнього кандидата у президенти Джорджеску: у чому його підозрюють

"Це як скарб. Я відчував себе дитиною, яка знайшла скарб, тому ми всі у величезному захваті", — поділився враженнями директор школи Ерік Туау.

Міст між епохами

Про наявність капсули в стінах будівлі дізналися завдяки директору з операційної діяльності Даніелю Клінгебілю, який помітив позначку на архівних кресленнях. Представник транспортного департаменту Доань Нгуєн зазначив, що творці послання думали про майбутнє і хотіли поділитися тим, що було цінним для їхнього покоління.

Розкриття артефакту приурочили до відкриття оновленого "Оук-Кампусу" школи. Тепер керівництво планує представити знайдені артефакти всій шкільній спільноті та мешканцям міста, а учнів надихнуло на створення власного послання для майбутніх поколінь.

У США розкрили запечатану у 1950 році ''капсулу часу'': що знайшли всередині. Фото

У капсулі виявилися фотографії та газети

Джерело: Транспортне управління Каліфорнії

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Національному історичному парку Незалежності у Філадельфії (США) відбулася офіційна церемонія захоронення "Капсули часу Америки", до якої навіть поклали iPhone 17 Pro Max. Подія приурочена до масштабного святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки.

Схожі теми
СШАІсторія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись