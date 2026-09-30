У США відкрили запечатану в 1950 році "капсулу часу"

У Міжнародній школі Сан-Франциско (штат Каліфорнія) відбулося офіційне відкриття "капсули часу", закладеної майже 80 років тому. Історичний артефакт виявили під час ремонту будівлі, яку раніше займало транспортне управління, а в 1995 році вона перейшла у власність навчального закладу.

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Головною цінністю вмісту виявилися друковані видання та фотографії. Про це повідомляє Daily Mail.

Унікальні знахідки з минулого

Усередині артефакту учасники церемонії виявили випуски газет того часу з репортажами про Корейську війну, новинами про дефіцит віскі та спекулятивні ціни на нейлонові панчохи.

Газети зберегли рекламні оголошення, вартість розміщення яких у 1950 році становила всього один цент. Також у капсулі були чорно-білі фотографії шкільних будівель середини XX століття.

"Це як скарб. Я відчував себе дитиною, яка знайшла скарб, тому ми всі у величезному захваті", — поділився враженнями директор школи Ерік Туау.

Міст між епохами

Про наявність капсули в стінах будівлі дізналися завдяки директору з операційної діяльності Даніелю Клінгебілю, який помітив позначку на архівних кресленнях. Представник транспортного департаменту Доань Нгуєн зазначив, що творці послання думали про майбутнє і хотіли поділитися тим, що було цінним для їхнього покоління.

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Розкриття артефакту приурочили до відкриття оновленого "Оук-Кампусу" школи. Тепер керівництво планує представити знайдені артефакти всій шкільній спільноті та мешканцям міста, а учнів надихнуло на створення власного послання для майбутніх поколінь.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Національному історичному парку Незалежності у Філадельфії (США) відбулася офіційна церемонія захоронення "Капсули часу Америки", до якої навіть поклали iPhone 17 Pro Max. Подія приурочена до масштабного святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки.