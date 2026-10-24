У США розігрався скандал через шокуючу передвиборну рекламу: Трамп і Ді Венс підтримали ''лиходія''

Президент США Дональд Трамп закликав радикала Вівека Рамасвамі не відмовлятися від скандального відео, а віцепрезидент Джей Ді Венс також висловив йому підтримку. У ролику мати Ектон називає доньку брехухою, однак не згадується, що жінка не спілкувалася з нею майже 50 років після того, як у дитинстві Ектон зазнала сексуального насильства з боку вітчима.

Відео дня

60-секундний рекламний ролик став частиною передвиборчої кампанії Рамасвамі, який змагається за посаду губернатора Огайо від Республіканської партії. Про це йдеться в матеріалі CBC News.

У ньому Донна Артур, біологічна мати його суперниці Емі Ектон, стверджує, що її донька бреше про своє минуле та має серйозні проблеми з чесністю.

Емі Ектон, колишня керівниця департаменту охорони здоров’я штату Огайо, раніше відкрито розповідала про пережите в дитинстві насильство та періоди бездомності. Вона заявила, що не бачила матір із 1978 року, і розкритикувала використання її сімейної історії в політичній боротьбі.

"Я не збираюся нормалізувати ситуацію, коли хтось каже, що моє дитинство – це просто те, на що я скаржуся", – сказала Ектон в інтерв’ю Spectrum News.

У липні 1978 року Кледіта Артура, вітчима Ектон, заарештували та звинуватили в зґвалтуванні його 12-річної падчерки. Про ймовірний злочин правоохоронцям повідомив біологічний батько дівчинки.

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Насильство могло відбуватися з грудня 1976-го до квітня 1978 року. Кледіта Артур не визнав провини. У вересні 1978 року велике журі висунуло йому обвинувачення, однак чоловік не з’явився на судове засідання та щонайменше до 1981 року залишався в розшуку. Згодом він помер.

Після втрати опіки над дітьми Донна Артур залишила родину. У результаті Емі Ектон і її мати припинили спілкування, яке не відновлювалося майже пів століття.

Головні історії дня

Станом на 23 жовтня проти ролика публічно виступили всі п’ятеро колишніх губернаторів Огайо, які нині живі та обіймали посаду повний термін, двоє демократів і троє республіканців.

Колишній губернатор-республіканець Боб Тафт закликав Рамасвамі припинити трансляцію реклами. Він заявив, що вона "справді виходить за межі людської пристойності". Напередодні губернатор-республіканець Майк Девайн також закликав припинити показ ролика.

Сенатор-республіканець Джон Гастед, який сам бере участь у напруженій виборчій кампанії в Огайо проти демократа Шеррода Брауна, заявив, що не став би використовувати таку рекламу. Водночас інші кандидати від республіканців уникали публічної критики ролика під час спільних заходів із Рамасвамі.

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Трамп підтримав рішення Рамасвамі продовжувати рекламну кампанію. Під час мітингу в Айові 22 жовтня президент розповів, що кандидат телефонував йому за порадою щодо ролика.

"Ти маєш триматися цього", – так Трамп відповів Рамасвамі.

Президент також заявив, що сам хотів би мати настільки сильну рекламу під час власних передвиборчих кампаній, назвавши ситуацію великою удачею.

Віцепрезидент Джей Ді Венс також підтримав Рамасвамі. Їх пов’язують давні дружні стосунки: Венс і кандидат у губернатори Огайо давно знайомі, а одного зі своїх синів віцепрезидент назвав Вівеком.

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Попри підтримку з боку Білого дому, скандал спричинив розбіжності всередині Республіканської партії. Рамасвамі відкинув звинувачення на адресу своєї кампанії, назвавши критику спробою відвернути увагу від проблем його опонентки.

"Іронія в тому, що вони брешуть про рекламу, яка присвячена брехні", – заявив він під час зустрічі з виборцями в передмісті Клівленда 23 жовтня.

Рамасвамі також стверджує, що демократи та медіа намагаються змінити тему дискусії, замість того щоб відповідати за власні помилки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 22 жовтня, під час виступу перед жителями Айови Дональд Трамп заявив, що вважає себе вправі знову балотуватися на посаду президента США. Водночас він визнав, що Конституція, ймовірно, забороняє йому це робити.