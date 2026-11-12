У США невідомий влаштував стрілянину поблизу Білого дому: відомо про п'ятьох постраждалих

У Вашингтоні, приблизно за 1,6 км від Білого дому, рано-вранці в четвер сталася стрілянина в районі Логан-Серкл. Поранення дістали п'ятеро людей.

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Про це повідомляє Fox News. Стрільця досі не затримали, а точне розташування місць, де лунали постріли, поки залишається невідомим.

Поліція Вашингтона повідомила про активну стрілянину поблизу перехрестя 15-ї вулиці та вулиці Пі в північно-західній частині міста. На місце направили групу екстреного реагування.

Правоохоронці закликали людей триматися подалі від кварталу на 1500-му блоці 15-ї вулиці. Тут розташовані фітнес-центр VIDA, єпископальна церква Святого Луки та житлові будинки. Неподалік також є супермаркет Whole Foods. Значну частину кварталу оточили, а школи поблизу перевели в режим ізоляції.

Через масштабну поліцейську операцію рух прилеглими вулицями також перекрили. До допомоги місцевим правоохоронцям долучилися агенти федерального Бюро з контролю за обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF). Своєю чергою, ФБР повідомило, що його представництво у Вашингтоні допомагає місцевій поліції розслідувати інцидент.

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Один із місцевих жителів, Раян Дубіцький, розповів, що близько 8:00 перебував у своїй квартирі неподалік, коли почув приблизно п'ять гучних звуків. Спочатку він подумав, що це будівельні роботи, оскільки постріли лунали з помітними проміжками.

Лише згодом чоловік визирнув у вікно й побачив навколо багато поліцейських. Після цього адміністрація його житлового будинку надіслала мешканцям повідомлення про можливу присутність активного стрільця.

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