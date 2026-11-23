У США 22 листопада понад 1000 рейсів Delta Air Lines – однієї з найбільших авіакомпаній Сполучених Штатів і світу – не змогли вилетіти з летовищ через збій автоматизованої системи. Вийшла з ладу програма, яка розраховує вагу літака.

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Це відбулося під час пікового руху в останні вихідні перед Днем подяки, який американці святкуватимуть 26 листопада. AP із посиланням на Delta передає, що вранці в неділю співробітники шукали ручні обхідні шляхи для кожного літака.

Також у компанії намагалися відновити систему автоматизації, яка мала гарантувати, що повітряне судно не буде надто важким для польоту. За кілька годин після цього в Delta заявили, що система знову працює, хоча рейси продовжували запізнюватися.

Авіакомпанія запевнила, що допомагає пасажирам, яким потрібні готельні номери або харчування, але сподівається, що всі затримані літаки піднімуться в повітря найближчим часом.

У неділю вранці Федеральне управління цивільної авіації (FAA) оголошувало приблизно годинну заборону на деякі рейси до Міжнародного аеропорту імені Гартсфілда-Джексона в Атланті (Джорджія, США), який є хабом Delta й одним із найзавантаженіших на планеті.

У FAA наголошували, що дотримання обмежень щодо ваги й центрування літака має вирішальне значення для безпеки польотів, а порушення норм може поставити під загрозу структурну цілісність літака.

Агентство також заявляло, що затримки не пов'язані із системами повітряного руху FAA.

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Раніше цього місяця масштабний збій у мережі FAA призвів до найдовшої зупинки руху авіації у США за останні 25 років. Вона тривала понад чотири години, і перевізники скасували та відклали низку рейсів, поки намагалися відновити роботу. Всього за кілька днів після цього United Airlines зіткнулася із власним збоєм у системі, що також спричинило труднощі польотів.

Як писав OBOZ.UA, раніше медіа заявили, що у Сполучених Штатах перестала працювати засекречена мережа зв'язку NSA Net, яку використовує Агентство національної безпеки. Вона призначена для внутрішнього обміну таємною інформацією між співробітниками відомства.

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