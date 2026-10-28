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У Словенії зник передостанній льодовик: що це означає для країни

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
729
У Словенії зник передостанній льодовик: що це означає для країни
Гора Триглав залишилася без льодовика, 19 жовтня 2026 року. Джерело: Anton Melik Geographical Institute

З льодовика Триглав у Словенії зник останній масив льоду. Таким чином, найвища вершина країни стала черговою жертвою спекотного літа в Європі, яке негативно вплинуло на альпійські льодовики.

Про це пише The Guardian. Цьогорічна екстремальна спека прискорила зникнення льодовика Триглав з гори, яка вважається символом словенської ідентичності.

Що відомо про льодовик

Льодовик Триглав втратив 93% своєї площі в період з 1983 по 2003 рік, скоротившись до розмірів, що охоплювали менше ніж один гектар скелі. Однак після цього він здивував дослідників, які побоювалися його неминучого зникнення, протримавшись на горі ще два десятиліття.

За останні п'ять років, включаючи три найспекотніші роки в Європі за всю історію спостережень, лід, що ще тримався на горі, розтанув. Залишалося лише кілька поодиноких ділянок, а до кінця літа 2026-го розмір останнього залишку основної маси льоду становив лише кілька метрів.

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Нові фотографії схилу гори, зроблені до та після снігопаду цього місяця, підтверджують, що льоду більше не залишилося.

У Словенії зник передостанній льодовик: що це означає для країни

Останній лід на горі Триглав. Джерело: Borut Živulovič/Reuters

У Словенії зник передостанній льодовик: що це означає для країни

Такий вигляд тепер має Триглав. Джерело: Anton Melik Geographical Institute Glaciers

Матія Зорн, директор Географічного інституту імені Антона Меліка, зазначив, що гора Триглав "займає центральне місце в словенській національній ідентичності". За його словами, зникнення льодовика означає втрату важливого джерела даних та індикатора кліматичних змін.

"Я щороку усвідомлював, що льоду ставатиме дедалі менше. Але щороку мене шокувало, наскільки менше льоду там залишилося", – сказав Зорн.

У Словенії зник передостанній льодовик: що це означає для країни

Як змінювався льдовик Триглав. Джерело: The Guardian

Хоча цей льодовик зник, вчені виявили лід у печерах під Триглавом, оскільки його відступ відкрив нові шахти. Другий льодовик на горі Скута також зменшився в розмірах і потоншав, але ділянка льоду, що залишилася, краще захищена від сонця, ніж на Триглаві, тож очікується, що вона протримається ще кілька років.

У Словенії зник передостанній льодовик: що це означає для країни

Гора Триглав. Джерело: Скриншот Google Maps

У Словенії зник передостанній льодовик: що це означає для країни

Гора Скута. Джерело: Скриншот Google Maps

Така ситуація спостерігається не тільки в Словенії. Хвилі спеки, що стали ще сильнішими через вуглецеве забруднення, спустошили Альпи і перетворили великі білі льодовики на те, що вчені називають "місяцеподібними" скелястими пустелями.

Минулого місяця швейцарські гляціологи визначили, що за останні п’ять років зникла майже п’ята частина льоду країни, а в 2026 році його об’єм скоротився на 5,5%.

Як повідомляв OBOZ.UA, влітку від льодовика Петерманн на північно-західному узбережжі Гренландії відколовся величезний айсберг, який згодом врізався у невеликий скелястий острів Джо. Попри зіткнення, крижана брила залишилася майже неушкодженою та продовжила рух через протоку Нарес.

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