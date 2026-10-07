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У Словаччині заявили, що не сприймають Росію як загрозу, і згадали про союзників

Іван Черленський
Іван Черленський
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У Словаччині заявили, що не сприймають Росію як загрозу, і згадали про союзників
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк. Джерело: GettyImages

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Братислава не вважає Росію загрозою для країни. Водночас він наголосив: відмінне від інших союзників бачення безпекових ризиків не означає, що Словаччина не готова допомагати партнерам.

Про це глава словацького Міноборони говорив під час дискусії з депутатом опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", колишнім послом при НАТО Томашем Валашеком. Розмова відбулася в ефірі програми "Analýzy 24" на телеканалі JOJ24.

Каліняк заперечив слова міністра закордонних справ Німеччини Йогана Вадефуля, який заявляв, що найбільша загроза свободі європейського континенту походить із Москви.

"Я не погоджуюся з ним, оскільки ми не сприймаємо Росію як загрозу для Словаччини", – сказав Каліняк.

Він також зазначив, що Росія не сприймає Словаччину як загрозу.

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Позицію уряду Каліняк пояснив прагненням підтримувати добрі відносини та уникати ескалації конфліктів. Водночас він визнав, що через різний історичний досвід країни-партнери можуть по-різному оцінювати загрозу з боку Росії. Зокрема, міністр згадав Польщу та країни Балтії.

Водночас, наголосив Каліняк, відмінності в оцінці безпекових ризиків не заважають Словаччині допомагати своїм союзникам.

"Коли в одного з наших союзників виникає проблема, ми, звісно, йдемо на допомогу й підтримуємо його тими ресурсами, які маємо в розпорядженні, що, по суті, ми вже робимо сьогодні", – сказав він.

Валашек зі свого боку розкритикував безпекову політику словацького уряду. На його думку, прагнення налагодити добрі відносини з Росією не зробило Словаччину безпечнішою та не принесло їй більшої поваги з боку Москви.

Окремо він розкритикував висловлювання представників уряду на адресу західних союзників. Як вважає Валашек, такі заяви послаблюють міжнародні позиції Словаччини.

Як писав OBOZ.UA, Роберт Фіцо заявляв, що не хоче, аби Словаччина була втягнута у військовий конфлікт через 5-ту статтю НАТО. При цьому прем'єр-міністер наголошував, що країна залишається членом Альянсу, поважає свої зобов'язання та продовжує співпрацювати із союзниками.

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