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У Словаччині школяр скоїв напад на учителів та учнів: є жертва

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read4 хв
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У Словаччині школяр скоїв напад на учителів та учнів: є жертва
Один учень перебуває у критичному стані
Джерело: aktuality

У Словаччині учень початкової школи у Сташкові напав із гострим предметом на вчителів та інших учнів. Унаслідок інциденту троє людей отримали поранення, одна з постраждалих померла.

Один учень перебуває у критичному стані, тоді як другий поранений учитель перебуває поза небезпекою. Поліція розслідує напад як передбачуваний насильницький злочин, повідомляє Аktuality.

Що відомо про напад у школі

Інцидент стався рано-вранці у початковій школі в Сташкові, що в районі Чадца. За попередніми даними, неповнолітній нападник використав гострий предмет і поранив двох учителів та іншого учня.

Даніела Коцкова, речниця регіонального управління поліції Жиліни, підтвердила, що поранень зазнали троє людей. Одного учня та вчителя доставили до лікарні у критичному стані.

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У Словаччині школяр скоїв напад на учителів та учнів: є жертва

У Словаччині школяр скоїв напад на учителів та учнів

Джерело: aktuality

За словами прессекретаря Центру оперативного управління служби швидкої медичної допомоги Петри Клімешової, дитину у критичному стані гелікоптером доправили до лікарні в Мартіні. 44-річну пацієнтку з ножовим пораненням у груди після першої допомоги доставили до лікарні в Жиліні.

"На жаль, 61-річна жінка зазнала травм, несумісних із життям", – повідомила Клімешова.

Попри численні спроби реанімації, врятувати життя загиблої вчительки не вдалося.

У Словаччині школяр скоїв напад на учителів та учнів: є жертва

У Словаччині школяр скоїв напад на учителів та учнів

Джерело: aktuality

Що кажуть у поліції та уряді

Поліція повідомила, що ситуація перебуває під контролем і безпосередньої загрози для інших людей наразі немає. Справу передали до ÚBOK.

Президент поліції Яна Машкарова висловила співчуття родині загиблої вчительки, її близьким та колегам. За її словами, правоохоронці регулярно навчають співробітників працювати у випадках загроз для вразливих об'єктів, а також займаються профілактикою злочинності серед дітей та молоді.

Водночас у поліції зазначили, що навіть ретельна підготовка не може повністю виключити ризик подібних нападів. Тому заходи безпеки у школах мають постійно переглядатися та адаптуватися до актуальних загроз.

Міністр освіти Томаш Друкер заявив, що відомство надає школі необхідну допомогу та психологічну підтримку. Він також закликав не робити висновків щодо причин трагедії, доки не будуть встановлені всі факти.

"Нам дуже шкода, що Словаччину спіткала така трагедія. Школа працювала зразково, директор також є учителем спеціальної освіти. Ми не можемо запобігти всьому, але вдалося уникнути значної шкоди", – сказав Друкер.

У Словаччині школяр скоїв напад на учителів та учнів: є жертва

У Словаччині школяр скоїв напад на учителів та учнів

Джерело: aktuality

Реакція словацьких політиків

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток закликав ЗМІ утриматися від спекуляцій щодо мотивів нападника.

"Давайте помовчимо, давайте сьогодні менше думатимемо про нападника, а більше – про жертви", – сказав він.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні назвав напад серйозним попередженням для всього суспільства та висловив співчуття родині загиблої вчительки.

Опозиційний рух PS засудив напад. Його голова Міхал Шимечко заявив, що це не перший випадок насильства у словацьких школах, і зазначив, що суспільство має проблему, яку необхідно вирішувати.

Голова Національної ради Словаччини Річард Раші також висловив співчуття постраждалим та заявив, що дорослі мають показувати молоді, що агресія не є способом розв'язання конфліктів.

Після трагедії партія "Демократи" закликала до негайного скликання Ради Безпеки Словацької Республіки та вжиття системних заходів для запобігання подібним випадкам.

У Словаччині школяр скоїв напад на учителів та учнів: є жертва

У Словаччині школяр скоїв напад на учителів та учнів

Джерело: aktuality

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