27 вересня громадяни Швейцарії на референдумі відхилили пропозицію закріпити в Конституції суворіші правила нейтралітету. За попередніми даними, близько 69% виборців виступили проти, тоді як підтримали її приблизно 31%.

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Про це повідомило Politico. Результат голосування, за даними видання, відповідає тенденціям, які раніше демонстрували соціологічні опитування.

Зміни передбачали закріплення в Конституції принципу "вічного і збройного" нейтралітету Швейцарії. Крім того, країні мали заборонити вступати до військових альянсів і запроваджувати санкції, не схвалені Організацією Об'єднаних Націй.

Ініціативу запропонували у відповідь на рішення Берна приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Її прихильники вважали, що такий крок суперечить традиційному нейтралітету країни. Такої ж позиції дотримувалася Москва, яка закликала швейцарців проголосувати за зміни.

Водночас проти виступили уряд, парламент і більшість провідних політичних партій Швейцарії. Підтримку змінам висловила лише права Швейцарська народна партія (SVP).

Нинішні правила дозволяють швейцарському уряду самостійно визначати економічні санкції, водночас країна не може брати участь у війнах між державами або надавати сторонам конфлікту військову підтримку. Швейцарія не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом у низці безпекових напрямів.

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Як повідомляв OBOZ.UA, 19 вересня Федеральна рада Швейцарії затвердила нову стратегію національної безпеки на тлі війни Росії проти України, зростання гібридних загроз і високої залежності критично важливих сфер від зовнішніх чинників. Документ визначає 10 основних цілей і містить 46 конкретних заходів, зокрема щодо підвищення стійкості держави, захисту критичної інфраструктури та розвитку обороноздатності.

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