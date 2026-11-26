У Середземному морі поблизу іспанського острова Ібіца зазнав аварії та перекинувся танкер Med Emre, який перевозив близько 7 тисяч тонн дизельного пального. Унаслідок інциденту загинув один член екіпажу, ще шестеро зазнали травм. Іспанська влада активувала другий рівень національного плану реагування на морське забруднення через ризик витоку пального.

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Про це повідомляє EFE. Судно під прапором Мальти прямувало з порту Альхесірас до Барселони, коли зазнало аварії приблизно за 25 морських миль від Ібіци.

Що відомо про аварію танкера

Інцидент стався в ніч проти 26 листопада. Танкер-хімовоз Med Emre перевозив приблизно 7 тисяч тонн дизельного пального – орієнтовно 1,2 млн літрів.

За інформацією іспанських служб, судно повідомило про надзвичайну ситуацію після того, як у корпусі утворилася пробоїна та виник значний крен. Зрештою корабель перекинувся.

Для порятунку екіпажу залучили три гелікоптери Морської рятувальної служби Іспанії, які прибули з Пальми, Валенсії та Таррагони. До операції також долучилися рятувальні судна та торгівельні кораблі, що перебували поблизу місця аварії.

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Усього на борту було 17 людей. Сімох із них доправили на Ібіцу. Одного моряка госпіталізували до лікарні Can Misses, однак медикам не вдалось врятувати йому життя – через отримані важкі ушкодження він помер. Ще шестеро членів екіпажу зазнали легких травм, зокрема переохолодження. Інших врятованих доправили до безпечного місця.

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Іспанія активувала план реагування на морське забруднення

Морська адміністрація повідомила про наявність у морі маслянистої плями з райдужним відливом (характерною ознакою дизельного пального), що простягається на 2,6 милі. Оскільки пляма не збільшується в розмірах, зробили висновок, що її джерелом не є паливні баки на судні. Припускають, що вона складається із залишків нафтопродуктів, які вже були на борту танкера, а не з речовин, що витекли з резервуарів чи вантажу.

Однак, через значний обсяг пального на борту аварійного судна іспанська влада активувала другий рівень Національного морського плану реагування на забруднення. Це дозволяє координувати рятувальні та природоохоронні заходи, а також залучати додаткові ресурси для контролю ситуації.

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До району аварії направили спеціалізоване судно Clara Campoamor, призначене для роботи з розливами забруднювальних речовин. Також там перебувало рятувальне судно Salvamar Talía.

Крім того, літак Морської рятувальної служби обстежував акваторію з повітря, щоб перевірити, чи стався витік пального, та оцінити його можливі масштаби.

Міністерство екологічного переходу Іспанії додатково активувало превентивний план захисту морського узбережжя від забруднення. У відомстві наголосили, що цей захід спрямований на підготовку до можливого витоку.

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Чи загрожує аварія екології Ібіци

Основне занепокоєння іспанської влади пов’язане з можливим потраплянням дизельного пального у воду. На борту танкера перебував значний обсяг нафтопродуктів, тому навіть частковий витік може створити загрозу для морського середовища.

За першими результатами обстеження, ознак масштабного забруднення в районі аварії не виявили. Водночас ситуацію продовжують контролювати, оскільки ризик витоку з пошкодженого судна залишається.

Іспанські служби також залучили супутниковий моніторинг, щоб стежити за станом судна та можливою появою забруднення в акваторії.

Місце аварії розташоване неподалік від Ібіци – одного з Балеарських островів у Середземному морі. Тому можливий витік пального становить загрозу не лише для морської екосистеми, а й для прибережних територій, рибальства та туристичної галузі регіону.