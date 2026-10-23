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У Сербії відбулися масові мітинги напередодні парламентських виборів: чого вимагали. Фото і відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
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У Сербії відбулися масові мітинги напередодні парламентських виборів: чого вимагали. Фото і відео
У Сербії відбулися мітинги. Джерело: Скриншот з відео / колаж OBOZ.UA

У центрі Белграда відбулися масові мітинги, у яких у четвер, 22 жовтня, взяли участь близько 150 000 прихильників студентського руху Сербії. Учасники акції прагнуть витіснити партію лідера Александара Вучича з вирішальних парламентських виборів, що відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомило видання The Guardian. Мітингувальники рухаються колонами із шести районів міста до площі Славія, рух транспорту в місті паралізований.

Чого вимагають учасники

Акцію протесту організував рух "Студентський список – Студенти перемагають", який виник під час масових молодіжних протестів у Сербії. Нині це останні протести перед виборами до парламенту країни, які відбудуться в неділю, 25 жовтня.

Учасники вимагають припинити більш ніж 14-річне правління правопопулістської Сербської прогресивної партії (СПС) Вучича на недільному голосуванні, також викоренити корупцію шляхом створення спеціального поліцейського підрозділу; звільнити з МВС усіх, хто брав участь у незаконному придушенні протестів або пов'язаних із організованою злочинністю; провести реформу ЗМІ.

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Присутні свистять у свистки, несуть сербські прапори та транспаранти на підтримку "Студентського списку", а також палять фаєри. Крім студентів, в акції беруть участь також і літні люди.

"Ми покладаємо край 14 рокам приниження, хаосу та зради, а також десятиліттям ставлення особистих та партійних інтересів вище за ваші", – вигукнув натовпу, який скандував "Перемога, перемога!", професор університету Югослав Гашич, один із 250 кандидатів у Студентському списку.

Мітинги в Сербії.Джерело: Скриншот з відео

Вибори в парламент Сербії

25 жовтня у Сербії відбудуться позачергові парламентські вибори. Список правлячої коаліції очолює Александар Вучич, який наприкінці вересня залишив посаду президента країни, щоб балотуватися в прем'єр-міністри.

Вучич на тлі мітингів у Белграді виступив перед своїми прихильниками, вкотре звинувативши "Студентський список" у спробі державного перевороту, що фінансується з-за кордону.

"Давайте ніколи не забудемо, як вони намагалися підірвати нашу державу. Давайте завжди захищатимемо і оберігатимемо його. Давайте вийдемо та переможемо їх! Переможемо їх рішуче!" – сказав політик.

Нагадаємо, Александар Вучич обіймав посаду президента майже дев'ять з половиною років: перший термін – з 2017-го по 2022 рік, другий – з квітня 2022 року до вересня 2026-го. На парламентських виборах він очолює список "Об'єднана Сербія – Александар Вучич", сформований навколо правлячої Сербської прогресивної партії (SNS).

Сербська радикальна партія (SRS) також заявила, що бере участь у цій коаліції і підтримує Вучича як кандидата на посаду прем'єр-міністра.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент Сербії Александр Вучич заявив, що ще у 2021 році передбачав початок великої війни після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі. За його словами, він дійшов такого висновку самостійно, проаналізувавши розмову.

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