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У Румунії взяли під варту колишнього кандидата у президенти Джорджеску: у чому його підозрюють

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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У Румунії взяли під варту колишнього кандидата у президенти Джорджеску: у чому його підозрюють
Келін Джорджеску боровся за президентське крісло у 2024 році

У Румунії заарештували колишнього лідера скасованих президентських виборів 2024 року Келіна Джорджеску, відомого своєю різкою критикою НАТО, ЄС і підтримки України Заходом. Одіозний політик проведе щонайменше 30 днів у слідчому ізоляторі, очікуючи на рішення суду в кримінальній справі про шахрайство.

Джорджеску відправили під варту 29 вересня. Як пише Reuters, того дня під будівлею суду в центрі Бухареста зібралися прихильники політичного діяча. Вони плакали, обіймали його та дарували йому квіти.

У чому звинувачують Келіна Джорджеску

Справа стосується створення організованої злочинної групи та шахрайства з особливо тяжкими наслідками.

Слідство вважає, що колишній претендент на президентське крісло та двоє його спільників обманули румунського бізнесмена. Вони переконали підприємця віддати 1,1 мільйона євро, запевнивши, що допоможуть отримати кредит на суму до 15 мільйонів євро в закордонній фінансовій установі. 

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Правоохоронці затримали Джорджеску та провели обшук у його будинку в Могошоаї (повіт Ілфов) 21 вересня. 

Спершу суд вирішив, що м'якого запобіжного заходу (судового нагляду) буде достатньо. Сторона обвинувачення оскаржила це, і у вівторок Апеляційний суд Бухареста виніс рішення на користь прокурорів. Джорджеску призначили 30-денне (максимальне за тривалістю) утримання під вартою. Це рішення є остаточним.

Додамо, що Джорджеску є фігурантом двох інших кримінальних справ, і обидві вже розглядаються в судах:

  • в одній ідеться про дестабілізацію Румунії, причому політика звинувачують у співучасті у спробі вчинення дій проти конституційного ладу та тривалому поширенні неправдивої інформації;
  • інше розслідування сконцентроване на пропагандистській діяльності й публічному просуванні осіб, винних у геноциді та воєнних злочинах.

Що передувало

Румунія скасувала свої президентські вибори у грудні 2024 року через підозру у втручанні Росії на користь Келіна Джорджеску. Голосування повели повторно у травні 2025-го, і зрештою президентом країни став проєвропейський центристський політик Нікушор Дан. Натомість Джорджеску заборонили знову балотуватися на виборах.

Як писав OBOZ.UA, нещодавно у Румунії правоохоронці запобігли підготовці диверсії, до якої може бути причетний 40-річний громадянин Росії, який проживає в країні. Він збирав фото- та відеоматеріали про військові об'єкти НАТО, критичну інфраструктуру й українські вантажні літаки Antonov.

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