У Румунії пропонують створити судноплавний коридор між Чорним та Балтійським морями: що це дасть

У Румунії пропонують реалізувати масштабний проєкт "Блакитне шосе", який має з’єднати Чорне та Балтійське моря річковим маршрутом. Він пролягатиме через Румунію, Молдову, Україну та Польщу.

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Про це повідомляє SFIN. Ініціатива може розширити транспортні можливості регіону, зокрема створити альтернативний шлях для перевезення вантажів і сприяти відбудові України.

Як пролягатиме водний коридор між Чорним і Балтійським морями

Проєкт вартістю кілька мільярдів євро передбачає перетворення річки Прут на судноплавний шлях і створення водного коридору між Чорним та Балтійським морями. Він має з'єднати румунський район Галац із польським портом Гданськ через території Румунії, Молдови, України та Польщі. До майбутньої транспортної мережі також планують підключити місто Ясси.

Ініціативу, яку називають "Блакитним шосе" або "Східними воротами", підтримує президент Торгово-промислової палати Ясс Пол Бутнаріу. Він вважає, що проєкт може стати стратегічною інвестицією для Східної Європи та мати важливе геоекономічне значення.

Маршрут пролягатиме річками Прут, Дністер, Сян і Вісла. Щоб забезпечити безперервне сполучення між ними, потрібно буде побудувати два штучні канали завдовжки близько 30 км між Прутом і Дністром та приблизно 51 км між Дністром і Сяном. Останній впадає у Віслу, яка несе води до Балтійського моря поблизу Гданська.

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Вартість та переваги проєкту

За оцінками Бутнаріу, довжина майбутнього водного коридору становитиме менш ніж 2000 км. Реальна економічна доцільність проєкту залежатиме від вартості будівництва, пропускної здатності водного шляху, тривалості перевезень і розвитку необхідної інфраструктури.

Одним із ключових етапів ініціативи стане облаштування близько 500 км русла Пруту для судноплавства. Спочатку планують розвинути ділянку між Галацом і водосховищем Стенка-Костешть. За прогнозом Бутнаріу, це може зайняти сім-вісім років, якщо проєкт отримає політичну підтримку, фінансування та необхідну технічну документацію. Проте цей термін не є офіційним, адже перед початком робіт ініціативу мають проаналізувати, спроєктувати та затвердити.

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Також передбачено підключення Ясс до водного маршруту через річки Бахлуй і Джіджія. За словами Бутнаріу, канал між ними вже будували раніше.

На облаштованих ділянках зможуть курсувати баржі вантажністю від 500 до 1000 тонн. Ними планують перевозити сільськогосподарську продукцію та інші сипучі вантажі, що може стати альтернативою автомобільним і залізничним перевезенням. Крім того, проєкт потенційно сприятиме розвитку зрошувальної інфраструктури та зменшенню ризику повеней.

Проєкт водного коридору має столітню історію

Ідею створення водного сполучення між Чорним і Балтійським морями обговорюють ще з 1920-х років. Першу пропозицію передали польській місії у грудні 1921 року, а вже 1927-го польська сторона підготувала початковий технічний проєкт. Разом з тим авторство ініціативи пов'язують із румунським інженером Іоном Поповичем, який працював над нею у 1922–1924 роках.

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У 1926 році Румунія та Польща провели переговори щодо реалізації задуму. Однак через економічну кризу 1929–1933 років і початок Другої світової війни від проєкту зрештою відмовилися.

"Перезапуск проєкту передбачатиме співпрацю Румунії з Республікою Молдова, Україною та Польщею. На думку Пауля Бутнаріу, Ясси можуть стати важливим пунктом європейського транспорту та базою для відбудови України та інтеграції Республіки Молдова", – наголошується у статті.

Як писав OBOZ.UA, 23 жовтня у Чорному морі поблизу румунського міста Констанца зазнало аварії та перекинулося комерційне судно Khoryv під прапором Коморських островів. На борту перебували 13 членів екіпажу, дев’ятьох вдалося врятувати, одна людина загинула, ще троє зникли безвісти.