У Румунії піднімали винищувачі через дрони, які незаконно залетіли на їх територію

Увечері в суботу, 31 жовтня, Румунія зафіксувала два безпілотники, які без дозволу залетіли в повітряний простір країни. Для моніторингу ситуації та реагування на порушення в небо підняли чотири винищувачі F-16 і вертоліт IAR-330 SOCAT.

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Через інцидент попередження про небезпеку отримали жителі шести повітів. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

Коли в Румунії зафіксували два безпілотники

Увечері 31 жовтня системи радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони Румунії виявили два безпілотні літальні апарати, які без дозволу увійшли в повітряний простір країни.

Для моніторингу та управління ситуацією румунська сторона підняла в повітря чотири винищувачі F-16, а також вертоліт IAR-330 SOCAT.

У яких повітах оголосили попередження про небезпеку

Через порушення повітряного простору оповіщення про небезпеку отримали шість повітів Румунії:

Ясси;

Нямц;

Васлуй;

Ботошані;

Бакеу;

Сучава.

Що сталося з безпілотниками

За інформацією оборонного відомства, один із двох безпілотників покинув повітряний простір Румунії. Другий востаннє спостерігали в районі між повітами Васлуй та Бакеу.

Про падіння будь-яких літальних апаратів не повідомлялося.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні румунська розвідка заявила провикриття диверсійної мережі, яку координувала Росія. За даними відомства, це угруповання несе відповідальність за пожежу, яка сталася у вересні на промисловому об’єкті в центральній Румунії поблизу державного підприємства з виробництва зброї.