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"У Ростові багато квартир": Маск після провалу на виборах отримав підтримку з РФ

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
1,4 т.
"У Ростові багато квартир": Маск після провалу на виборах отримав підтримку з РФ
Володимир Соловйов. Джерело: росЗМІ

Російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував американському мільярдеру переїхати до Росії та заявив, що після виборів у США на нього можуть чекати розслідування і тиск. За його словами, американський підприємець вклав у кампанію республіканців близько 500 млн доларів, однак кандидати, яких він підтримував, зазнали поразки.

Про це Соловйов заявив під час одного зі своїх ефірів, коментуючи результати проміжних виборів до Конгресу США, які відбулися 3 листопада. Відповідний фрагмент виступу опублікувало NEXTA Live.

Російський пропагандист назвав Маска "головним невдахою" виборів. 

Запрошення до Ростова

Соловйов заявив, що на Маска можуть чекати розслідування та серйозний тиск через його участь у передвиборчій кампанії.

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"Головний невдаха – Ілон Маск, тому що якщо Трамп ще два роки буде великим начальником і може там накладати вето, то Маск, який вклав пів мільярда власних коштів у цю кампанію і програв саме в тому штаті, де в нього штаб-квартира, безпосередньо потрапляє під усілякі розслідування, страшний тиск", – заявив пропагандист.

Після цього він безпосередньо звернувся до американського мільярдера.

"Ілоне, у Ростові багато квартир. Дивись, якщо що..." – сказав Соловйов.

Він також назвав Маска "людиною з глобальною ідеєю" та припустив, що підприємець може шукати інше місце для реалізації своїх задумів, якщо у США йому не дадуть цього зробити.

Позиція Медведєва

Водночас заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висловився про Маска зовсім інакше. Він назвав американського підприємця "учасником війни".

За словами Медведєва, Маск нібито від самого початку розумів, що Україна використовуватиме супутниковий зв'язок Starlink для ударів по цілях на території Росії.

Результати виборів

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США відбулися 3 листопада 2026 року. Демократична партія здобула контроль над обома палатами Конгресу, випередивши республіканців, які представляють партію президента Дональда Трампа.

Як зазначає Financial Times, Ілон Маск витратив на підтримку республіканців понад 470 млн доларів. Однак значні фінансові вкладення не допомогли кандидатам, яких підтримував бізнесмен, здобути перемогу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Трамп визнав, що республіканці програли вибори через війну в Ірані.

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