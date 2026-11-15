У Празі десятки тисяч людей вийшли на протест проти планів уряду Бабіша щодо державних ЗМІ: очікується рекордна явка. Фото і відео

У Празі (Чехія) в неділю, 15 листопада, зібралася масштабна демонстрація проти скандальної ініціативи уряду Андрея Бабіша перевести суспільні мовники на державну зарплату. Протестувальники переконані, що це знищить незалежність медіа.

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Як передає Reuters, до акції приєдналося надзвичайно багато людей. Організатори попередньо підрахували, що явка вже перевищила антиурядовий протест, який у березні цього року зібрав понад 200 000 осіб. Очікується, що недільна демонстрація може стати найчисельнішою в Чехії з часів Оксамитової революції 1989-го, яка повалила комуністичний режим.

Мітингарі тримали в руках плакати з написами "Руки геть від ЗМІ" та "Нехай ЗМІ мають справу з політиками". Громадяни заповнили Летнський парк і навіть заблокували низку станцій метрополітену. Серед промовців були студенти, солдати та колишні дисиденти, які підписали ініціативу "Хартія 77".

Що не так з урядовим законопроєктом

Критики порівнюють цю ініціативу із законодавчими змінами в Угорщині, які ухвалювалися в часи прем'єрства колишнього очільника уряду Віктора Орбана і які дозволили йому створити низку лояльних до влади ЗМІ.

Опозиційні партії та громадські активісти також звернули увагу на поспішне ухвалення початкового законопроєкту посеред ночі в жовтні. Протестувальники закликають правлячу коаліцію відмовитися від своєї ідеї.

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"Я знаю, що все наше Чеське телебачення (державний суспільний телемовник. – Ред.) є гарантією правди та об'єктивності. Якщо в нас не буде суспільного телебачення та радіо, то, на жаль, ми більше нічому не зможемо вірити", – сказала Reuters 72-річна пенсіонерка Мілана Рудольфова.

Мікулаш Мінар, очільник громадянської групи "Мільйон миттєвостей" (Milion Chvilek), яка організувала недільний протест, вказав на загрозу для свободи слова. Звертаючись до чеського уряду, він сказав:

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"Покажіть, що ваша мета не в тому, щоб взяти демократичні інституції під контроль, і дозвольте експертам запропонувати справжні гарантії їхньої незалежності від політичної влади".

Зазначимо, що проєкт закону від популістського уряду Бабіша має скасувати щомісячну плату за домашнє мовлення в розмірі 205 крон (9,26 доларів США), яка зараз використовується для фінансування суспільних медіа. Натомість для ЗМІ пропонується державне фінансування. Прем'єр-міністр країни стверджує, що уряд лише виконує обіцянку "полегшити фінансовий тягар" для людей.

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Станом на 15 листопада, законопроект пройшов попереднє голосування та очікує на подальшого обговорення.

Як писав OBOZ.UA, Палата депутатів парламенту Чехії підтримала скандальний документ у першому читанні в ніч проти суботи, 24 жовтня. Наступного дня чехи організували масштабний мітинг.