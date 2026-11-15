У Празі десятки тисяч людей вийшли на протест проти планів уряду Бабіша щодо державних ЗМІ: очікується рекордна явка. Фото і відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір на медицину для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати 49 тис.грнПитання територій України – не камінь спотикання для Путіна. Інтерв’ю з КурносовоюПитання територій України – не камінь спотикання для Путіна. Інтерв’ю з КурносовоюУ SpaceX пояснили останнє обмеження роботи Starshield для України: що цього разуУ SpaceX пояснили останнє обмеження роботи Starshield для України: що цього разуІталія дасть Україні доступ до двох військових супутників: яку умову назвалиІталія дасть Україні доступ до двох військових супутників: яку умову назвалиІлюстративне фото, жінка похилого віку з складеними рукамиУкраїнським пенсіонерам можуть доплачувати майже 6 тис.грн щомісяця: хто має право на надбавкуОкупанти вперше показали запуск "Бандеролі" із землі: чому для України це ще небезпечнішеОкупанти вперше показали запуск "Бандеролі" із землі: чому для України це ще небезпечнішеДе дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Де дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Джиму "виключили" зі збірної УкраїниДжиму "виключили" зі збірної УкраїниРосія атакувала автосалони Mercedes-Benz в Одесі і Volkswagen під Києвом: що відомоРосія атакувала автосалони Mercedes-Benz в Одесі і Volkswagen під Києвом: що відомоУкраїна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіянУкраїна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіян
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У Празі десятки тисяч людей вийшли на протест проти планів уряду Бабіша щодо державних ЗМІ: очікується рекордна явка. Фото і відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
675
Протест у Празі
Прага. Масштаб протесту 15 листопада 2026 року. Джерело: Facebook / Milion chvilek pro demokracii

У Празі (Чехія) в неділю, 15 листопада, зібралася масштабна демонстрація проти скандальної ініціативи уряду Андрея Бабіша перевести суспільні мовники на державну зарплату. Протестувальники переконані, що це знищить незалежність медіа.

Як передає Reuters, до акції приєдналося надзвичайно багато людей. Організатори попередньо підрахували, що явка вже перевищила антиурядовий протест, який у березні цього року зібрав понад 200 000 осіб. Очікується, що недільна демонстрація може стати найчисельнішою в Чехії з часів Оксамитової революції 1989-го, яка повалила комуністичний режим.

Мітингарі тримали в руках плакати з написами "Руки геть від ЗМІ" та "Нехай ЗМІ мають справу з політиками". Громадяни заповнили Летнський парк і навіть заблокували низку станцій метрополітену. Серед промовців були студенти, солдати та колишні дисиденти, які підписали ініціативу "Хартія 77".

Читайте також
Герман ОбуховГерман Обухов
9,6 т.
В Америці сталася маленька революція, або Очікуване несподіване
9,6 т.
В Америці сталася маленька революція, або Очікуване несподіване
Іван ЧерленськийІван Черленський
9,6 т.
Пекін виступає проти обговорення війни в Україні на зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом і Путіним – Reuters
9,6 т.
Пекін виступає проти обговорення війни в Україні на зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом і Путіним – Reuters
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
3,0 т.
"Неявна відмова від вимог РФ": в ISW вказали на важливий нюанс у поведінці США
3,0 т.
"Неявна відмова від вимог РФ": в ISW вказали на важливий нюанс у поведінці США

Що не так з урядовим законопроєктом

Критики порівнюють цю ініціативу із законодавчими змінами в Угорщині, які ухвалювалися в часи прем'єрства колишнього очільника уряду Віктора Орбана і які дозволили йому створити низку лояльних до влади ЗМІ.

Опозиційні партії та громадські активісти також звернули увагу на поспішне ухвалення початкового законопроєкту посеред ночі в жовтні. Протестувальники закликають правлячу коаліцію відмовитися від своєї ідеї.

"Я знаю, що все наше Чеське телебачення (державний суспільний телемовник. – Ред.) є гарантією правди та об'єктивності. Якщо в нас не буде суспільного телебачення та радіо, то, на жаль, ми більше нічому не зможемо вірити", – сказала Reuters 72-річна пенсіонерка Мілана Рудольфова.

У Празі десятки тисяч людей вийшли на протест проти планів уряду Бабіша щодо державних ЗМІ: очікується рекордна явка. Фото і відео

Чехи вийшли на протест. Джерело: X (Twitter) @JiriPehe

Мікулаш Мінар, очільник громадянської групи "Мільйон миттєвостей" (Milion Chvilek), яка організувала недільний протест, вказав на загрозу для свободи слова. Звертаючись до чеського уряду, він сказав:

"Покажіть, що ваша мета не в тому, щоб взяти демократичні інституції під контроль, і дозвольте експертам запропонувати справжні гарантії їхньої незалежності від політичної влади".

Зазначимо, що проєкт закону від популістського уряду Бабіша має скасувати щомісячну плату за домашнє мовлення в розмірі 205 крон (9,26 доларів США), яка зараз використовується для фінансування суспільних медіа. Натомість для ЗМІ пропонується державне фінансування. Прем'єр-міністр країни стверджує, що уряд лише виконує обіцянку "полегшити фінансовий тягар" для людей.

Станом на 15 листопада, законопроект пройшов попереднє голосування та очікує на подальшого обговорення.

У Празі десятки тисяч людей вийшли на протест проти планів уряду Бабіша щодо державних ЗМІ: очікується рекордна явка. Фото і відео

Протест у столиці Чехії. Джерело: Facebook / Milion chvilek pro demokracii

Як писав OBOZ.UA, Палата депутатів парламенту Чехії підтримала скандальний документ у першому читанні в ніч проти суботи, 24 жовтня. Наступного дня чехи організували масштабний мітинг.

Схожі теми
ЧехіяПрагамітингЗМІАндрей БабішАндрей Бабіш
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!