У Польщі знову стався напад у школі: загинула жінка, є поранені

8 жовтня вранці у Мазовецькому воєводстві Польщі в початковій школі 15-річний хлопець вчинив напад на трьох людей, серед яких директор і двірниця. Внаслідок нападу 37-річна прибиральниця загинула, ще двоє людей отримали поранення.

Відео дня

Зловмисника затримали та заарештували. Про це повідомило видання Polsatnews.

Новина доповнюється