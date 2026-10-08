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У Польщі знову стався напад у школі: загинула жінка, є поранені

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read1 хв
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У Польщі знову стався напад у школі: загинула жінка, є поранені
У Польщі знову стався напад у школі: загинула жінка, є поранені

8 жовтня вранці у Мазовецькому воєводстві Польщі в початковій школі 15-річний хлопець вчинив напад на трьох людей, серед яких директор і двірниця. Внаслідок нападу 37-річна прибиральниця загинула, ще двоє людей отримали поранення.

Зловмисника затримали та заарештували. Про це повідомило видання Polsatnews.

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