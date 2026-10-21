У Польщі знайшли останки понад 40 українців, убитих в 1944 році: серед них жінки, діти і чоловіки. Фото

В селі Ласків, що у Люблінському воєводству Польщі, завершилися пошукові дослідження, які проводилися у межах домовленостей Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань. За результатами досліджень виявлено численні "групові та одиночні поховання" – за попередніми оцінками, на території селища знайдено останки понад 40 осіб, серед яких є жінки, діти та чоловіки.

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Попередньо йдеться про українців, вбитих польською Армією Крайовою. Але "точніше встановити вік, стать і причини смерті похованих" планується навесні 2027 року під час подальших ексгумаційних досліджень, заявили в Інституті національної пам’яті.

Що було знайдено

В останній день пошукових робіт було проведено шурфування та частково розкрито одне з групових поховань, у якому виявлено останки восьми осіб.

На завершення експедиції її учасники запалили лампадки, вшанував таким чином пам’ять невинно вбитих українців.

"Тепер наше спільне завдання – забезпечити гідне вшанування пам’яті всіх загиблих, незалежно від їхнього походження та національності. Адже справжнє примирення починається з поваги до пам’яті кожного, визнання болю іншої сторони та спільного прагнення до порозуміння", – сказав з цього приводу голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров. Він також знов подякував польській стороні "за можливість проводити дослідження".

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Пошукові дослідження тривали з 2 до 16 жовтня на замовлення УІНП, проведення пошукових робіт забезпечувало КП "Доля", яке у серпні 2026 року отримало відповідний дозвіл від польської сторони.

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Про що мова

У XIX ст., на момент заснування Ласкова, всі селища Холмських земель належали російській імперії. Але у 1915 році більшість українців звідти були вивезені – це сталося перед наступом німецьких військ вглиб російської імперії.

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А у 1918 році, під час так званого "Брестського миру" новий російський правитель Ульянов-Ленін (руками свого спільника Троцького) Холмщину "подарував" німцям.

Поляки окупували Холмщину в 1919 році. Проте більшість вивезених звідти українців повернулися до своїх домівок.

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Так чи так, за даними перепису населення Польщі 1921 року, село входило до складу гміни Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства, в ньому було 62 будинки та 339 мешканців, з яких 324 – українці. Ще 11 були поляками, також тут жили чотири євреї.

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У 1943 році українці Ласкова організували самооборону від польських грабіжників. Але захиститись та захистити своє житло та свої родини від польського війська вони не змогли. За різними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові в березні 1944 року загинули понад 300 людей (в межах досліджень істориків та експертів з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у той час). Остаточна кількість жертв може бути встановлена у ході подальших досліджень.

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Як до цього ставляться пересічні українці та поляки – найбільш красномовно свідчать коментарі, залишені під відповідним дописом УІНП.

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, у серпні 2026 року Україна та Польща погодили подальші кроки щодо пошуково-ексгумаційних робіт, пов’язаних із Волинською трагедією. Польська сторона передала перелік місць в Україні, де планують провести подальші дослідження.

Нагадаємо, що на Волині під час ексгумаційних робіт у місцях поховань жертв подій 1943 року виявили останки щонайменше 38 людей. Польські та українські фахівці також знайшли особисті речі загиблих, зокрема обручки, ґудзики, натільні хрестики та невеликі ікони.