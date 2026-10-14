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У Польщі знайшли останки десятків українців, які загинули внаслідок нападу Армії Крайової в 1944 році

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 1,3 т.
У Польщі знайшли останки десятків українців, які загинули внаслідок нападу Армії Крайової в 1944 році
У Польщі українська пошукова експедиція виявила останки близько 30 людей. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Facebook/Український інститут національної пам'яті

У Польщі українська пошукова експедиція виявила останки близько 30 людей, які загинули внаслідок нападу підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських у березні 1944 року. Поховання знайшли на території православного кладовища в селі Ласків Люблінського воєводства.

Про це у Facebook повідомив Український інститут національної пам'ятіДослідники виявили як поодинокі, так і групові поховання, а попередні результати пошуків підтверджують свідчення колишніх мешканців села, яким вдалося врятуватися під час трагічних подій.

Що відомо про пошукові роботи

Дослідження проводяться на замовлення Українського інституту національної пам'яті. За їхню організацію відповідає комунальне підприємство "Доля", яке 31 серпня 2026 року отримало офіційний дозвіл польської сторони на проведення робіт.

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У Польщі знайшли останки десятків українців, які загинули внаслідок нападу Армії Крайової в 1944 році

У Польщі знайшли останки десятків українців. Джерело: Facebook/Український інститут національної пам'яті

Голова УІНП Олександр Алфьоров наголосив на важливості належного вшанування всіх загиблих незалежно від їхньої національності та походження. Він також подякував Польщі за можливість проведення досліджень.

"Наше спільне завдання – забезпечити гідне вшанування пам'яті всіх загиблих, незалежно від їхнього походження та національності. Адже справжнє примирення починається з поваги до пам'яті кожного, визнання болю іншої сторони та спільного прагнення до порозуміння", – зазначив Алфьоров.

У Польщі знайшли останки десятків українців, які загинули внаслідок нападу Армії Крайової в 1944 році

У Польщі знайшли останки десятків українців. Джерело: Facebook/Український інститут національної пам'яті

Керівник КП "Доля" Святослав Шеремета повідомив, що результати експедиції узгоджуються зі спогадами людей, які пережили напад на Ласків. За його словами, пошуки місць поховань продовжать, після чого планують провести ексгумацію та перепоховання загиблих.

"Ми плануємо продовжувати пошук місць поховань, а наступним етапом провести ексгумаційні дослідження, перепоховати загиблих та гідно вшанувати їхню пам'ять", – підкреслив він.

У Польщі знайшли останки десятків українців, які загинули внаслідок нападу Армії Крайової в 1944 році

У Польщі знайшли останки десятків українців. Джерело: Facebook/Український інститут національної пам'яті

Нинішні дослідження проводяться у межах домовленостей Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань. Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі після тривалої перерви. Перша відбулася восени 2025 року в селі Юречкова на підставі офіційного дозволу польської влади. До цього останні подібні пошуки, під час яких знаходили людські останки, проводили у 2016 році.

У Польщі знайшли останки десятків українців, які загинули внаслідок нападу Армії Крайової в 1944 році

У Польщі знайшли останки десятків українців. Джерело: Facebook/Український інститут національної пам'яті

Скільки українців загинуло в Ласкові у 1944 році

Масове вбивство українського населення села Ласків сталося 10 березня 1944 року. За різними історичними даними, тоді загинули понад 300 людей.

У межах спільних досліджень українським і польським історикам та експертам вдалося встановити дані про 327 мешканців села, які загинули у 1944 році. Водночас деякі дослідники оцінюють кількість жертв приблизно у 350 осіб.

Остаточну кількість загиблих наразі не встановлено. Уточнити її можуть подальші історичні дослідження та пошукові роботи.

У Польщі знайшли останки десятків українців, які загинули внаслідок нападу Армії Крайової в 1944 році

У Польщі знайшли останки десятків українців. Джерело: Facebook/Український інститут національної пам'яті

Нагадаємо, на Волині під час ексгумаційних робіт у місцях поховань жертв подій 1943 року виявили останки щонайменше 38 людей. Польські та українські фахівці також знайшли особисті речі загиблих, зокрема обручки, ґудзики, натільні хрестики та невеликі ікони.

Як писав OBOZ.UA, у серпні 2026 року Україна та Польща погодили подальші кроки щодо пошуково-ексгумаційних робіт, пов’язаних із Волинською трагедією. Польська сторона передала перелік місць в Україні, де планують провести подальші дослідження.

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ПольщаУкраїнаархеологіядослідження
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