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У Польщі заявили про прагнення розмістити у себе ядерну зброю США та Франції

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
27
Армія США
Американські військові. Ілюстративне фото. Джерело: nationalguard.mil

Польща розраховує суттєво зміцнити військову співпрацю з ключовими партнерами по НАТО та посилити свій потенціал ядерного стримування. Зокрема, Варшава прагне стати учасницею американської програми ядерної співпраці Nuclear Sharing.

Також поляки водночас ведуть переговори про розширення взаємодії в ядерній сфері з Францією. Про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у розмові з журналістами WNP.

База США за 15 мільярдів злотих

За його словами, участь у програмі зі США не виключає налагодження союзницьких відносин із Парижем, а сама країна має намір поступово нарощувати свої зобов’язання щодо ядерного стримування. Міністр не назвав конкретних термінів ухвалення рішень, зазначивши необхідність додаткових консультацій із союзниками.

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Паралельно Варшава готується до масштабного розширення традиційної американської військової присутності. Будівництво постійної військової бази США в Польщі може обійтися приблизно в 15 мільярдів злотих (близько 3,8 млрд доларів США). Наразі розглядають чотири можливі локації для розміщення об’єкта – усі вони розташовані на захід від річки Вісла.

Безпілотники, ШІ та локалізація виробництва

Окрім ядерного стримування та розміщення військ США, очільник польського оборонного відомства торкнувся ключових напрямів розвитку національного військово-промислового комплексу.

Польща активно просуває перенесення виробництва сучасного озброєння на свою територію, планує нарощувати експорт польської зброї, а також робить особливу ставку на стратегічні інвестиції у сфери безпілотних систем та штучного інтелекту.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що Вашингтон веде переговори з Москвою та Пекіном про скорочення ядерних арсеналів аж до повної денуклеаризації. За його словами, він хотів би досягти відповідної домовленості, але це "складна справа".

Як повідомляв OBOZ.UA, Велика Британія та Франція вперше провели спільні ядерні навчання. Вони відбулися на тлі загострення відносин із Росією та зростання загроз з її боку.

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