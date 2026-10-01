У Польщі затримали українського підлітка, який шукав в інтернеті інструкції здійснення теракту

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для захисників Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 70 тис. грн (€1 400 )"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. Відео"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. ВідеоВбивство Фаріон"Резонансний злочин сколихнув усю країну": у поліції розповіли, як збирали докази у справі про вбивство ФаріонЖінка зі смартфоном та банківською карткою. ІлюстраціяУкраїнцям із застосунком Дія на телефоні стала доступна нова функція: що змінилосяНБУ випустив нову монету 10 грн. ІлюстраціяНБУ випустив особливі 10 грн в оригінальному дизайні: який вигляд маютьБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. ФотоБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. ФотоРосійський диктатор Володимир Путін"Тенденції саме такі": Путін заявив, що найближчим часом можливе продовження міжнародних конфліктів. ВідеоДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіттяДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіття

У Польщі затримали українського підлітка, який шукав в інтернеті інструкції здійснення теракту

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
icon 920
У Польщі затримали українського підлітка, який шукав в інтернеті інструкції здійснення теракту
Арешт підлітка.
Джерело: Поліція Жоліборжа.

У Варшаві правоохоронці встановили особу 15-річного громадянина України, який шукав в інтернеті інформацію про підготовку теракту в торговельному центрі та способи вбивства поліцейського. Після затримання справу передали до суду, який визначив для підлітка запобіжний захід у вигляді перебування в молодіжному виховному центрі.

Про це повідомило польське видання RMF24. До розслідування залучили спеціалізовані підрозділи поліції та експертів криміналістичної лабораторії.

Правоохоронці районного управління отримали інформацію про підозрілу активність підлітка в інтернеті. Він шукав інструкції щодо здійснення терористичного нападу в торговельному центрі, а також інформацію про способи позбавлення життя співробітника поліції.

У Польщі затримали українського підлітка, який шукав в інтернеті інструкції здійснення теракту

Розслідування.

Джерело: Поліція Жоліборжа.

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 1,8 т.
"Її серце б’ється": у США засуджена до смертної кари жінка вижила після двох смертельних ін’єкцій
icon 1,8 т.
"Її серце б’ється": у США засуджена до смертної кари жінка вижила після двох смертельних ін’єкцій
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 684
Повістка може знайти навіть за кордоном: у Польщі уточнили правила мобілізації, але полякам вони не сподобались
icon 684
Повістка може знайти навіть за кордоном: у Польщі уточнили правила мобілізації, але полякам вони не сподобались
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 374
Рубіо у жовтні відвідає Грецію: серед тем переговорів – війна в Україні
icon 374
Рубіо у жовтні відвідає Грецію: серед тем переговорів – війна в Україні

Після отримання повідомлення правоохоронці розпочали встановлення особи, яка здійснювала такі пошукові запити.

До справи залучили співробітників підрозділу з питань соціальної профілактики, неповнолітніх і правопорушень, а також фахівців із протидії терористичним актам і вбивствам та експертів криміналістичної лабораторії Головного управління поліції Варшави.

У результаті спільних дій правоохоронці встановили особу 15-річного громадянина України та його місце проживання. Під час обшуку вилучили ноутбук і мобільний телефон. Пристрої передали експертам для проведення комп’ютерно-технічних досліджень.

Після затримання підлітка доставили до районного суду Варшава-Жолібож. Суд постановив помістити його до молодіжного виховного центру на три місяці.

Подальшу долю неповнолітнього визначатиме сімейний суд.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Польщі суд обрав тимчасовий арешт для 31-річного громадянина України Ігоря М., якого підозрюють у нападі з ножем на території монастиря в Ярославі. Чоловік проведе під вартою щонайменше три місяці, однак через стан здоров'я арешт він відбуватиме в лікарні.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
ПольщаУкраїнаукраїнці в Польщіпідлітковий віктеракт
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись