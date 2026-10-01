У Польщі затримали українського підлітка, який шукав в інтернеті інструкції здійснення теракту

У Варшаві правоохоронці встановили особу 15-річного громадянина України, який шукав в інтернеті інформацію про підготовку теракту в торговельному центрі та способи вбивства поліцейського. Після затримання справу передали до суду, який визначив для підлітка запобіжний захід у вигляді перебування в молодіжному виховному центрі.

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Про це повідомило польське видання RMF24. До розслідування залучили спеціалізовані підрозділи поліції та експертів криміналістичної лабораторії.

Правоохоронці районного управління отримали інформацію про підозрілу активність підлітка в інтернеті. Він шукав інструкції щодо здійснення терористичного нападу в торговельному центрі, а також інформацію про способи позбавлення життя співробітника поліції.

Після отримання повідомлення правоохоронці розпочали встановлення особи, яка здійснювала такі пошукові запити.

До справи залучили співробітників підрозділу з питань соціальної профілактики, неповнолітніх і правопорушень, а також фахівців із протидії терористичним актам і вбивствам та експертів криміналістичної лабораторії Головного управління поліції Варшави.

У результаті спільних дій правоохоронці встановили особу 15-річного громадянина України та його місце проживання. Під час обшуку вилучили ноутбук і мобільний телефон. Пристрої передали експертам для проведення комп’ютерно-технічних досліджень.

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Після затримання підлітка доставили до районного суду Варшава-Жолібож. Суд постановив помістити його до молодіжного виховного центру на три місяці.

Подальшу долю неповнолітнього визначатиме сімейний суд.

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