У Польщі затримали шістьох людей у межах розслідування провокацій із написами "Slava UPA" на пам'ятниках у Варшаві. Слідство також перевіряє їхню можливу причетність до діяльності на користь російської розвідки. Серед затриманих – громадяни України, зокрема неповнолітній.

Відео дня

Про це повідомила поліція Варшави. Правоохоронці встановили не лише ймовірних виконавців, а й тих, хто, за даними слідства, стояв за організацією та фінансуванням акцій.

У ніч проти 14 листопада написи "Slava UPA" червоною фарбою з'явилися на трьох варшавських пам'ятниках – Війську Польському, жертвам Волинської трагедії та героям Варшавського гетто. Крім того, на монументах розмістили наліпки з QR-кодами, що вели на матеріали про Українську повстанську армію.

Слідство встановило, що написи на пам'ятниках залишили 32-річний громадянин Польщі та 16-річний українець. За виконання цього завдання їм пообіцяли 1000 злотих. Усі інструкції вони отримували через месенджер.

Водночас правоохоронці з'ясували, що організатори готували подібні провокації і в інших містах країни. Зокрема, шукали людей, готових розмалювати пам'ятники, присвячені Волинській трагедії, у Вроцлаві. За це виконавцям пропонували 1000 доларів.

32-річному поляку висунули обвинувачення у співпраці з іноземною розвідкою проти Польщі, нарузі над пам'ятником і шахрайстві. Суд постановив взяти його під варту на три місяці.

РЕКЛАМА

16-річного українця, якого підозрюють у пошкодженні пам'ятників і шахрайстві, за рішенням сімейного суду на три місяці помістили до окружного виховного центру.

Ще одного громадянина України віком 30 років затримали поблизу кордону з Німеччиною. Його підозрюють в окремих епізодах шахрайства. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.

Водночас слідчі встановили ймовірних організаторів акцій. З'ясувалося, що гроші виконавцям передавали через посередників, а один із номерів телефону, якими користувалися замовники, належав 24-річному громадянину України.

Головні історії дня

Правоохоронці встановили, де проживає 24-річний українець, і вирушили до нього в місто Новий Сонч. Там затримали чоловіка та його 19-річного брата. Під час обшуку в помешканні вилучили мобільні телефони, ноутбуки, планшети, SIM-картки, банківські картки й готівку в різних валютах. Після цього обох доправили до Варшави.

Того самого вечора у Вроцлаві затримали ще одного ймовірного фігуранта справи – 31-річного громадянина України. Під час обшуку його квартири поліцейські виявили електронне обладнання, банківські картки та наркотики.

РЕКЛАМА

За даними слідства, затримані могли входити до організованого злочинного угруповання, яке діяло за завданнями російських спецслужб.

24-річному та 31-річному українцям висунули обвинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні, співпраці з іноземною розвідкою та нарузі над пам'ятником. Суд відмовив у задоволенні клопотання про їхній тримісячний арешт. Однак польська влада вирішила депортувати обох чоловіків, оскільки визнала їхнє перебування в країні загрозою для державної безпеки. Наразі вони вже залишили Польщу.

РЕКЛАМА

Їхньому 19-річному братові оголосили підозру в участі в організованому злочинному угрупованні. Він залишається під наглядом поліції: йому заборонили виїжджати з Польщі та контактувати з іншими фігурантами справи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Польщі затримали двох громадян України, яких підозрюють у нанесенні написів "Slava UPA" на трьох пам'ятниках у Познані. За даними прокуратури, вони діяли за завданням російських спецслужб, а метою провокації було розпалювання ворожнечі між поляками та українцями. Суд відмовився взяти їх під варту, тому обидва чоловіки перебувають під наглядом поліції.