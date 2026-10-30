У Польщі затримали росіянина, який фотографував потяги та залізничну інфраструктуру: що відомо. Фото

У місті Свідниця (Польща) спіймали 55-річного громадянина Російської Федерації, який фотографував потяги, що проїжджали повз, і залізничну інфраструктуру. Його підозрюють у роботі на іноземну розвідувальну службу.

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Поліція РП 30 жовтня на офіційному сайті повідомила, що світлини, зроблені чоловіком, можуть бути використані проти держбезпеки. На цифрових пристроях, вилучених під час затримання, копи побачили сотні тисяч файлів зі схожою тематикою, зроблених не лише в Польщі, а й в інших країнах.

Очевидно, фігурант давно займався фотодокументацією важливих комунікаційних, виробничих об'єктів та інших локацій.

Росіянина вдалося затримати під час патрулювання у Свідниці, коли в місті йшов футбольний матч. Поліцейські помітили, що чоловік сидів у Volkswagen, припаркованому біля залізничного переїзду. Помітивши правоохоронців, водій швидко виїхав заднім ходом і поїхав геть. Поліцейські продовжили рух у тому ж напрямку та знову помітили той самий автомобіль біля залізничного віадуку.

Чоловік стояв поруч з машиною і занервував, побачивши офіцерів. Він спробував швидко повернутися до авто. Копи втрутилися. Вони виявили, що громадянин РФ перевозив професійне фотообладнання, на якому були кадри з потягами та залізничною інфраструктурою.

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У підозрюваного вилучено електронне та фотообладнання, мобільні телефони, ноутбуки, портативні та зовнішні накопичувачі великої ємності, а також кілька різних документів, що посвідчують особу.

Станом на 30 жовтня росіянину обрано запобіжний захід. Він проведе наступні три місяці під вартою.

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"Той факт, що нам вдалося затримати й арештувати громадянина Росії, є досить незвичайним. Усі ці дії завжди супроводжувалися розвідкою, і завжди були присутні люди, які фотографували різні об'єкти", – сказав у ранковому інтерв'ю RMF FM координатор спецслужб РП Томаш Семоняк.

Це є доказом, що Росія планує, готує та здійснює гібридну та диверсійну діяльність, додав він.

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Як писав OBOZ.UA, Сили спеціального призначення ФРН кардинально змінюють концепцію бойової підготовки. Після десятиліть проведення короткострокових антитерористичних і рятувальних операцій, зокрема в Афганістані, німецький спецназ переорієнтовується на протистояння регулярним військам Росії.