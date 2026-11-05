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У Польщі затримали групу осіб, підозрюваних у роботі на російські спецслужби

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
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У Польщі затримали групу осіб, підозрюваних у роботі на російські спецслужби
Ілюстративне фото. Поліція Польщі. Джерело: Andrzej Rembowski / Pixabay

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали шістьох осіб, яких підозрюють у діяльності організованої злочинної групи проти держави. Слідство розглядає справу як шпигунство, а затриманим можуть інкримінувати співпрацю з російськими спецслужбами.

Про затримання повідомив міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк у соцмережі X. Подробиці операції також оприлюднило Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

Затримані діяли в інтересах російських спецслужб і брали участь у схемі, яка сприяла посиленню військового потенціалу РФ.

"Зібрані докази вказують на те, що затримані здійснювали діяльність на користь російських спецслужб, а також брали участь у процедурі підтримки військового потенціалу Російської Федерації", – написав Семоняк.

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У Польщі затримали групу осіб, підозрюваних у роботі на російські спецслужби

Допис посадовця. Джерело: Х.

Учасники групи незаконно постачали до Росії значні обсяги компонентів військового призначення. Їх могли використовувати для виробництва боєприпасів і систем озброєння.

Операція польських спецслужб тривала з 21 жовтня до 2 листопада 2026 року. За цей час співробітники ABW провели обшуки за 21 адресою у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Великопольському воєводствах.

Чотирьом затриманим, зокрема громадянці Росії, висунули обвинувачення у шпигунстві. Суд задовольнив клопотання прокуратури про їхній тимчасовий арешт на три місяці. Щодо двох інших підозрюваних застосували запобіжні заходи, які не передбачають тримання під вартою.

Крім того, фігурантам інкримінують участь в організованій злочинній групі та порушення правил міжнародної торгівлі товарами й технологіями стратегічного значення для оборони Польщі та міжнародної безпеки.

Розслідування триває. Його контролює підрозділ Національної прокуратури Польщі в Білостоці, а оперативні заходи проводять співробітники регіонального управління ABW в Ольштині.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Німеччині взяли під варту двох громадян Білорусі,яких підозрюють у підготовці диверсій на користь Росії. Слідство також перевіряє їхню можливу причетність до підпалу промислового об’єкта в Румунії, на території якого розташоване підприємство оборонної промисловості.

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