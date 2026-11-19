У Польщі затримали двох громадян України, причетних до нанесення написів "Слава УПА!" на трьох пам’ятниках у Познані. Прокуратура підтвердила, що вони діяли за завданням російських спецслужб.

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Про це повідомляє RMF24. Слідство розцінює нанесення написів як диверсію, спрямовану на розпалювання ненависті між польським та українським народами.

Написи з’явилися на трьох пам’ятниках у Познані

На початку листопада написи "SLAWA UPA" виявили на трьох пам’ятниках у Познані: Армії Познані, воїнам 2-ї армії Війська Польського та героям на Цитаделі.

За версією слідства, автором написів був громадянин України Дмитро Я. За виконання цього завдання він отримав 1000 злотих.

Прокуратура кваліфікує його дії як диверсію, здійснену в інтересах російських спецслужб. Метою написів було розпалювання ворожнечі між поляками та українцями.

Другий затриманий залучив виконавця

Інший громадянин України, Микита С. не наносив сам написи на пам'ятники. Він схилив свого земляка до протиправних дій. Йому також висунули обвинувачення у зв’язку з цією справою.

Слідство стверджує, що він діяв під керівництвом розвідки Російської Федерації та керувався фінансовими мотивами. За залучення виконавця чоловік отримав 500 доларів.

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Суд не взяв підозрюваних під варту

Обох українців затримали в Познані. Прокуратура клопотала про їхній тимчасовий арешт, однак суд не задовольнив ці клопотання.

Наразі чоловіки перебувають під поліцейським наглядом. Їм заборонили залишати Польщу та контактувати один з одним.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія готувала диверсію в Польщі з багатьма жертвами та хотіла звинуватити Україну у загибелі великої кількості людей. Польські спецслужби запобігли кривавій російській провокації на польсько-російському кордоні, яку Москва планувала здійснити наприкінці жовтня – початку листопада.

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