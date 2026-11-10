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У Польщі затримали двох українців: їх підозрюють у шпигунстві та підготовці диверсій на замовлення РФ

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
438
У Польщі затримали двох українців: їх підозрюють у шпигунстві та підготовці диверсій на замовлення РФ
Обох затриманих заарештували на три місяці. Джерело: x.com/TomaszSiemoniak

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали двох громадян України віком 24 і 25 років. Чоловіків підозрюють у шпигунстві та диверсійній діяльності на замовлення російських спецслужб.

За даними польської влади, вони фотографували об'єкти критичної та військової інфраструктури, а також фігурують у справі про підпали автомобілів. Про затримання повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк у соцмережі X.

Де затримали українців і в чому їх підозрюють

За словами Сємоняка, затримання провели співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) у місті Мінськ-Мазовецький неподалік Варшави.

"Вони здійснювали розвідку та фотографували об'єкти критичної й військової інфраструктури на території Польщі. Крім того, їм висунули обвинувачення у підпалах автомобілів", – повідомив польський урядовець.

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Як встановили співробітники ABW, перед підпалами підозрювані змінювали реєстраційні номери автомобілів на такі, що були схожими на номери транспортних засобів української армії.

За словами Сємоняка, це могло бути зроблено для приховування справжніх обставин злочинів і перенаправлення підозр на українську сторону. Такий сценарій, наголосив він, міг використовуватися для поширення дезінформації.

Як підозрюваним платили за виконання завдань

Міністр-координатор польських спецслужб також повідомив, що за виконання доручень чоловіки отримували винагороду. Зокрема, розрахунок здійснювався у криптовалюті.

Обох затриманих заарештували на три місяці.

Яке покарання загрожує українцям

Розслідування у цій справі проводиться під наглядом Лодзького регіонального підрозділу Національної прокуратури Польщі.

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

У Польщі затримали двох українців: їх підозрюють у шпигунстві та підготовці диверсій на замовлення РФ

У Польщі затримали двох українців. Джерело: x.com/TomaszSiemoniak

Як повідомляв OBOZ.UA, російські спецслужби намагаються залучати українських біженців до диверсій на території європейських країн, використовуючи їхнє вразливе соціальне та фінансове становище. За даними української розвідки, від початку повномасштабного вторгнення у Європі зафіксували близько 200 диверсій, пов'язаних із Росією, а серед уже встановлених виконавців є громадяни України. Москва використовує таких людей як витратний ресурс, не гарантуючи їм ані прикриття, ані допомоги після виконання завдань.

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