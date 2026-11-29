У Польщі виступили за скасування юридичних і процедурних обмежень, які заважають польським військовим та силам НАТО оперативно реагувати на вторгнення російських ракет і безпілотників у повітряний простір країни. Зокрема, пропонується дозволити пілотам збивати небезпечні об'єкти навіть без їхньої візуальної ідентифікації.

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Про це заявив керівник Бюро національної безпеки Польщі (BBN) Бартош Гродецький в інтерв'ю виданню Wirtualna Polska. Він вважає, що країні потрібен комплексний перегляд законодавства, який розширить оперативні можливості армії.

"Якщо є юридичні блокування, настав час їх усунути", – наголосив посадовець.

Правила реагування

Гродецький переконаний, що обмеження, які діють як на національному, так і на союзницькому рівнях, необхідно переглянути. За його словами, якщо пілот має сумніви щодо об'єкта, який порушив повітряний простір, він повинен мати можливість знищити його без візуального підтвердження, а не бути обмеженим юридичними нормами.

"Краще, щоб він міг знищити об'єкт без візуалізації, ніж був обмежений законом", – пояснив керівник BBN.

Він також наголосив, що Польща є частиною НАТО, тому повністю відокремити національну реакцію від дій усього Альянсу неможливо. Водночас рішення щодо застосування сили мають відповідати характеру загрози та не створювати додаткових можливостей для російської пропаганди.

Захист повітряного простору

Окремо Гродецький звернув увагу на необхідність посилення протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Він вважає, що потрібно наповнити конкретними заходами план Standing Defense Plan 12000, який має посилити захист повітряного простору Альянсу.

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За його словами, Польщі також потрібна додаткова підтримка союзників, зокрема літаки раннього попередження AWACS та посилення військової присутності на східному фланзі НАТО.

Раніше Гродецький заявляв, що російські ракети становлять серйозну загрозу безпеці Польщі, а питання адекватної відповіді Альянсу на такі порушення є цілком обґрунтованим.

Збиття ракет над Україною

Керівник BBN також прокоментував пропозицію збивати російські ракети ще над територією України, до того як вони перетнуть польський кордон. Він визнав, що такий варіант міг би підвищити шанси на знищення небезпечних об'єктів.

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"З нашої точки зору, це хороше рішення – більша ймовірність нейтралізації ракет", – сказав Гродецький.

Водночас він підкреслив, що таке рішення має ухвалювати НАТО, оскільки йдеться про військові дії над територією іншої держави.

Нагадаємо, що російський дрон залетів до Польщі під час атаки на Україну. Тоді польські військові пояснили, чому його не збили.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Сікорський відповів на погрози Росії знищити Польщу за 2-3 дні і згадав Україну.