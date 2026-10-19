У Польщі за підозрою у шпигунстві затримали курсанта військово-медичної академії з українським громадянством: що відомо

У Польщі затримали 31-річного чоловіка, який має польське та українське громадянство і проходив навчання у Військово-медичній академії в Лодзі. Його підозрюють у шпигунстві у формі підготовчих або допоміжних дій.

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За версією польської влади, він збирав інформацію про військові об’єкти країни. Про це повідомляє польське видання RMF24.

За інформацією речника Військової жандармерії Польщі підполковника Даріуша Розкоша, чоловіка затримали 16 жовтня військовослужбовці підрозділу жандармерії в Лодзі. Операцію провели на підставі постанови прокурора військового відділу районної прокуратури Лодзь-Полєсє.

Затриманий має звання старшого рядового резерву та був учасником одного з курсів у Військово-медичній академії в Лодзі. Військовий гарнізонний суд у Варшаві обрав йому запобіжний захід у вигляді тримісячного попереднього ув’язнення.

Чоловікові інкримінують діяння, передбачене частиною 3 статті 130 Кримінального кодексу Польщі, яка стосується шпигунства на етапі підготовки або сприяння такій діяльності.

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезари Томчик підтвердив інформацію, яку раніше опублікувала газета Rzeczpospolita. Чоловік виявляв інтерес до певних військових об’єктів і збирав про них інформацію.

"Можу підтвердити, що відбулося затримання слухача Військово-медичної академії. Він однозначно проявив себе як людина, яка розвідує певні об’єкти Війська Польського", – заявив Томчик.

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Під час затримання в чоловіка виявили кілька телефонів, комплекти документів, печатки, а також значну кількість готівки та золота.

Водночас заступник міністра наголосив, що остаточних висновків у справі поки немає, а обставини можливого шпигунства мають встановити відповідні служби.

"Усі служби спрацювали так, як потрібно. Усі справи, що стосуються потенційного шпигунства, адже тут іще нічого остаточно не вирішено, насамперед розглядають контррозвідувальні служби", – сказав він.

Томчик також відзначив оперативну реакцію Військової жандармерії та закликав громадян уважно ставитися до підозрілих ситуацій.

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"Ми живемо у складний час, тому ця справа така важлива", – наголосив заступник міністра оборони Польщі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що вНімеччині затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі наземної станції супутникового зв’язку Starlink у польській Воля-Кробовській. Польська влада вважає інцидент актом диверсії та заявляє, що за ним стоять російські спецслужби.