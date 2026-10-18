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У Польщі впав невідомий об’єкт: туди відправили пошукову групу

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
У Польщі впав невідомий об’єкт: туди відправили пошукову групу
На південь від Любліна направили пошукову групу для виявлення можливих уламків. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Pexels/Скриншот

У Польщі військові перевіряють інформацію про ймовірне порушення повітряного простору невідомим об'єктом, яке могло статися в ніч проти 18 жовтня. На південь від Любліна направили пошуково-рятувальну групу для встановлення можливого місця падіння об'єкта.

Про це повідомляє RFM24 з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі. Військові наголосили, що наразі факт порушення повітряного простору країни офіційно не підтверджено.

Що відомо про пошуки невідомого об'єкта

За інформацією польського командування, після отримання сигналу про можливий інцидент було розпочато перевірку. До району на південь від Любліна направили наземну пошуково-рятувальну групу зі складу Військ територіальної оборони. До операції також долучилися поліція та Військова жандармерія.

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Основне завдання пошуковців – перевірити зафіксований радіолокаційний сигнал, а також повідомлення місцевих жителів про об'єкт, який міг перебувати в повітрі.

"Заходи спрямовані на перевірку зареєстрованого радіолокаційного сигналу та повідомлень місцевого населення, встановлення характеру потенційного об'єкта або підтвердження того, що зафіксований сигнал міг бути наслідком метеорологічних явищ чи аномалій", – пояснили військові.

У Польщі впав невідомий об’єкт: туди відправили пошукову групу

Повідомлення про проведення наземної пошукової операції. Джерело: X/Dowództwo Operacyjne RSZ

За даними журналіста RMF FM Домініка Смаги, пошуки зосереджені в південній частині Любліна, неподалік Зембожицького водосховища, у районі вулиці Тенчової.

Близько другої години ночі до поліції надійшли два повідомлення від місцевих жителів про об'єкт, що летів у небі. Інформацію передали з району Зембожицького водосховища та Ленчинського повіту.

Водночас станом на момент повідомлення жодних уламків або самого об'єкта пошуковці не виявили.

У Польщі впав невідомий об’єкт: туди відправили пошукову групу

Місце проведення пошукових робіт. Джерело: Скриншот

У Польщі оголошували повітряну тривогу

На тлі російської повітряної атаки по Україні близько 06:30 Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) розіслав жителям Люблінського воєводства попередження про можливу загрозу.

Однак уже приблизно через 20 хвилин сповіщення скасували. У центрі пояснили, що загрози на території Польщі немає.

Оперативне командування Збройних сил Польщі продовжує стежити за ситуацією. Додаткову інформацію військові обіцяють оприлюднити після завершення перевірки та встановлення всіх обставин інциденту.

У Польщі впав невідомий об’єкт: туди відправили пошукову групу

Повідомлення про відбій повітряної тривоги. Джерело: X/Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Нагадаємо, Польща піднімала в повітря винищувачі через російські удари по західних областях України. Польські військові оголосили стан найвищої готовності на тлі повітряної загрози. 

Як писав OBOZ.UA, 23 вересня російський військовий гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Польщі. Він залетів із боку Калінінградської області та заглибився на польську територію приблизно на 300 метрів.

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