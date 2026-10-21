У Польщі впав навчальний літальний апарат військових НАТО: деталі

У Польщі впав навчальний літальний апарат, який належить військовослужбовцям однієї з країн НАТО, що проводять навчання на території країни. Апарат упав у населеному пункті Виджа Підкарпатського воєводства, при цьому ніхто не постраждав і пошкоджень інфраструктури не зафіксували.

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Про це повідомила Військова жандармерія Польщі. Вона разом з іншими службами забезпечує охорону місця падіння апарата, а після проведення огляду його планують повернути військовослужбовцям країни НАТО, які проводять навчання в Польщі.

Апарат зник із радарів близько 16:45

Військова жандармерія повідомила, що військовослужбовці союзних військ однієї з країн НАТО, які беруть участь у навчаннях у Польщі, втратили контакт із літальним апаратом 21 жовтня приблизно о 16:45.

Після цього його знайшли у населеному пункті Виджа в Підкарпатському воєводстві.

За попередньою інформацією, падіння не створило загрози життю та здоров’ю людей. Також внаслідок інциденту не було пошкоджено інфраструктуру.

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Місце падіння охороняють служби

Наразі охорону місця падіння забезпечують Військова жандармерія та інші польські служби.

Відповідно до домовленостей із Районною прокуратурою міста Жешув, після проведення огляду місця події літальний апарат повернуть військовослужбовцям союзницької армії.

У повідомленні польської Військової жандармерії не уточнюється, якій саме країні НАТО належить літальний апарат, а також його тип і причина падіння.

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Крім того, раніше цього ж дня Військова жандармерія повідомляла про виявлення о 13-й годині невеликого невідомого літального об’єкта на приватній території в місті Любачув Підкарпатського воєводства.

Як повідомляв OBOZ.UA, в ніч проти 18 жовтня у Польщі впав невідомий об’єкт. На південь від Любліна направили пошуково-рятувальну групу для встановлення можливого місця падіння об'єкта.