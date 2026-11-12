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У Польщі судитимуть українця за допомогу російським диверсантам у підриві залізниці: що загрожує

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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У Польщі судитимуть українця за допомогу російським диверсантам у підриві залізниці: що загрожує
Державний прапор Польщі майорить на тлі похмурого неба. Ілюстративне фото. Джерело: SHOX ART/Pexels

У Польщі передали до суду обвинувальний акт щодо громадянина України, якого підозрюють у співпраці з російською розвідкою та допомозі в організації диверсій на залізничній інфраструктурі. Йдеться про інциденти, що сталися восени 2025 року на залізничній лінії №7 у населених пунктах Міка та Голомб.

Про це повідомила Національна прокуратура Польщі. Обвинувальний акт щодо українця, якого називають Володимиром Б., прокурор Мазовецького підрозділу Національної прокуратури скерував до Окружного суду Варшави 28 жовтня 2026 року.

У чому обвинувачують українця

За версією слідства, Володимир Б. брав участь у діяльності російської розвідки проти Польщі та допомагав двом іншим громадянам України – Олександру К. і Євгенію І. – готувати й здійснювати диверсії на залізниці.

Як стверджують прокурори, у вересні 2025 року чоловік відвіз Євгенія І. до району населених пунктів Міка та Голомб. Це, за даними слідства, дало змогу оглянути місцевість, вибрати місце для закладання вибухівки, встановлення пристрою відеозапису та спеціального металевого елемента на рейках.

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Таким чином, роль обвинуваченого, за версією прокуратури, полягала в логістичному забезпеченні підготовки диверсій на залізничній лінії №7.

За інкриміновані злочини Володимиру Б. загрожує довічне позбавлення волі.

Як готували диверсії на залізниці

За матеріалами слідства, 15 листопада 2025 року Олександр К. та Євгеній І. заклали вибуховий пристрій на коліях у населеному пункті Міка. Згодом вони підірвали його під вантажним потягом, який рухався залізницею.

Крім того, у період із 1 жовтня до 16 листопада 2025 року в населеному пункті Голомб фігуранти встановили на рейках два спеціально виготовлені металеві елементи. За оцінкою слідства, вони могли спричинити сходження потягів із рейок.

У прокуратурі зазначили, що ці дії створили безпосередню загрозу залізничній катастрофі, яка могла поставити під небезпеку життя та здоров’я багатьох людей і завдати значних матеріальних збитків. Метою диверсій, за версією слідства, було залякування населення та вплив на громадську думку.

Безпосередніх виконавців розшукують

Олександр К. та Євгеній І., яких підозрюють у безпосередньому здійсненні диверсій, виїхали з Польщі 16 листопада 2025 року та переховуються від правоохоронців.

Їх оголосили в розшук за національними ордерами та європейськими ордерами на арешт. Також щодо обох фігурантів Інтерпол видав червоні повідомлення.

Розслідування триває. Його проводить спеціальна група за участю прокурорів Національної прокуратури Польщі, співробітників Агентства внутрішньої безпеки та Центрального слідчого бюро поліції.

Нагадаємо, у Литві вислали трьох громадян України, яких підозрювали у виконанні завдань іноземних розвідувальних служб за грошову винагороду. За даними литовського Департаменту державної безпеки, вони отримували інструкції через Telegram та інші месенджери.

Як писав OBOZ.UA, наприкінці серпня в Німеччині затримали 24-річного українця, який, за даними слідства, облаштував схованку зі зброєю неподалік Берліна за вказівками російських спецслужб. Також його могли залучити до підготовки диверсій у Європі.

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