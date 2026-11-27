У Польщі пояснили, чому військові не перехоплюють російські ракети, які порушують повітряний простір країни. За словами генерального прокурора Вальдемара Журека, в окремих випадках спроба збити ракету може становити більшу небезпеку для людей, ніж її падіння в безлюдній місцевості, адже уламки після перехоплення розлітаються непередбачувано.

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Про це Журек заявив під час спілкування з журналістами у Варшаві. Він пояснив, що польські військові відстежують повітряні цілі за допомогою радарів і оцінюють, наскільки небезпечним може бути їхнє падіння, перш ніж ухвалювати рішення про перехоплення.

Чому польські військові не збивають ракети РФ

За словами Журека, якщо ракета прямує до лісу чи поля, де немає загрози для життя людей, її збиття може створити додаткову небезпеку через неконтрольований розліт уламків.

"Наші військові стежать за ситуацією в повітряному просторі. Якщо ракета летить у напрямку лісу чи поля – де вона не становить загрози для людського життя, – спроба її перехопити призведе лише до неконтрольованого розльоту уламків. Саме такий сценарій створює дилему для військових. Збивати такі ракети – невиправданий ризик", – сказав польський генпрокурор.

Він наголосив, що рішення залежить від конкретної ситуації та ймовірних наслідків для цивільного населення. Тобто йдеться не про відмову від захисту повітряного простору, а про оцінювання ризиків під час кожного такого інциденту, зазначив польський генпрокурор.

Що роблять із російськими безпілотниками

Окремо Журек пояснив, що російські безпілотники, які потрапляють у повітряний простір Польщі, збивають, коли є така можливість.

За його словами, посилений захист мають і стратегічні об'єкти. Зокрема, йдеться про аеропорт у Жешуві – важливий логістичний вузол для постачання допомоги Україні. Там розгорнуті американські зенітно-ракетні комплекси Patriot.

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Польща обговорює нову тактику перехоплення російських ракет

Журек також підтвердив, що Варшава розглядає можливість зміни підходу до протидії російським ракетам і безпілотникам. Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нещодавно порушував питання про перехоплення російських ракет ще під час їхнього перебування в повітряному просторі України.

Однак для реалізації такого сценарію потрібна згода всіх членів НАТО. Наразі консенсусу в Альянсі немає.

23 листопада Польща запропонувала союзникам розглянути можливість збивати російські ракети над Україною, якщо вони прямують у бік території НАТО. Деякі країни підтримали обговорення, однак воно поки що має попередній характер і жодного рішення не ухвалили.

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Сікорський вважає, що перехоплення ракети над Україною на її прохання може відповідати принципу самооборони. Водночас реалізація такого механізму потребувала б доступу сил Альянсу до українського повітряного простору та узгодження дій на рівні НАТО.

У Польщі говорять про розбіжності із союзниками

Журек також визнав, що між Польщею та її великими союзниками виникають розбіжності щодо принципів роботи НАТО.

"Що ж до структур НАТО… не вдаватимусь у подробиці, але в нас справді виникають певні розбіжності з нашими великими союзниками щодо принципів роботи Альянсу. Тут залишається лише розвести руками. До того ж є певні питання щодо нашого найбільшого партнера в НАТО – ви знаєте, як поводиться Пентагон останнім часом", – сказав генеральний прокурор Польщі.

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Питання посилення протиповітряної оборони Польщі загострилося після інциденту 20 листопада, коли три російські крилаті ракети Х-101 порушили польський повітряний простір і впали на території країни. Після цього Варшава ініціювала позачергове засідання Північноатлантичної ради, а НАТО оголосило про направлення до Польщі літака дальнього радіолокаційного виявлення AWACS для посилення спостереження за східним флангом Альянсу.

Як повідомляв OBOZ.UA, Польща закликала союзників по НАТО розглянути можливість збивати російські ракети ще над територією України, якщо вони прямують у бік країн Альянсу. Це питання порушили під час зустрічі послів держав-членів НАТО в Брюсселі.