У Польщі могли готувати замахи на Туска і Косіняка-Камиша: скликано екстрені наради

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Залишився лише шлях ескалації: Нарожний озвучив прогноз на зимуЗалишився лише шлях ескалації: Нарожний озвучив прогноз на зимуІлюстрація. Фінансовий гороскопДля 3 знаків зодіаку настане ера зцілення та процвітання: вони купатимуться в достатку"Це зрада": колишній віцепрезидент США приєднався до критики Трампа"Це зрада": колишній віцепрезидент США приєднався до критики ТрампаЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЧума в Росії: у ВООЗ випустили офіційну заявуЧума в Росії: у ВООЗ випустили офіційну заявуРосія атакувала Україну 116 дронами, сили ППО збили майже сотню з них: наслідки в областях. ФотоРосія атакувала Україну 116 дронами, сили ППО збили майже сотню з них: наслідки в областях. ФотоРосія захопить вас на виборах: Порошенко попередив європейців, що Путін перемагає їх в інформаційній війніРосія захопить вас на виборах: Порошенко попередив європейців, що Путін перемагає їх в інформаційній війніДе не можна садити малину: ягід взагалі не будеДе не можна садити малину: ягід взагалі не будеПомерла заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років життя віддала театруПомерла заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років життя віддала театруBild: угода Трампа принесе Путіну мільярди, а ціни на нафту майже не змінятьсяBild: угода Трампа принесе Путіну мільярди, а ціни на нафту майже не зміняться

У Польщі могли готувати замахи на Туска і Косіняка-Камиша: скликано екстрені наради

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
icon 120
У Польщі могли готувати замахи на Туска і Косіняка-Камиша: скликано екстрені наради
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Джерело: PAP/Войтек Яргіло

У Польщі правоохоронці перевіряють інформацію про можливу підготовку замаху на прем’єр-міністра Дональда Туска та віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Отриманий сигнал викликав більше занепокоєння, ніж попередні повідомлення подібного характеру.

Про це повідомляє польське ЗМІ ONET. Також ситуація прокоментувала речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька в соцмережі Х.

Після надходження інформації до поліції міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський і координатор спеціальних служб Томаш Сімоняк доручили вжити необхідних заходів для перевірки можливої загрози.

"У зв’язку з інформацією, яка надійшла до поліції та стосується можливого замаху на прем’єр-міністра Дональда Туска і віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський і міністр-координатор спеціальних служб Томаш Сімоняк доручили вжити заходів у цій справі", – повідомила речниця у соцмережі X.

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 1,9 т.
Єменські хусити обстріляли ракетами міжнародний аеропорт Ер-Ріяда: постраждали сотні людей – Guardian
icon 1,9 т.
Єменські хусити обстріляли ракетами міжнародний аеропорт Ер-Ріяда: постраждали сотні людей – Guardian
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 1,2 т.
Трампа не влаштовує жоден із кандидатів на посаду генсека ООН – медіа
icon 1,2 т.
Трампа не влаштовує жоден із кандидатів на посаду генсека ООН – медіа
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 576
Прем’єр Фінляндії: треба припинити видачу туристичних віз росіянам до Європи
icon 576
Прем’єр Фінляндії: треба припинити видачу туристичних віз росіянам до Європи

На неділю, 11 жовтня, на 11:00 за місцевим часом було заплановано зустріч представників відповідних служб у Контртерористичному центрі Агентства внутрішньої безпеки Польщі. До неї мали долучитися представники поліції, Служби охорони держави та Агентства внутрішньої безпеки.

Речник координатора спеціальних служб Яцек Добжинський також підтвердив інформацію про заплановану зустріч. У коментарі Польському агентству преси він зазначив, що наразі не може надати подробиць, і додав, що журналістів повідомлять у разі проведення брифінгу.

Речник польського уряду Адам Шлапка розповів телеканалу TVN24, що прем’єр-міністр отримав інформацію від спецслужб приблизно о 7:00 ранку в неділю.

"Цей сигнал був більш тривожним, ніж попередні сигнали такого типу. Служби працюють і перевіряють", – заявив Шлапка.

Водночас речник уряду не повідомив, хто може стояти за можливою підготовкою замаху, і не мав інформації про те, чи затримали ймовірного підозрюваного.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в польському Перемишлі правоохоронці затримали 56-річного чоловіка, який опублікував у соцмережах відео з погрозами на адресу прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Затримання відбулося наступного дня після публікації ролика.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
ПольщазамахДональд ТускДональд ТускВладислав Косіняк-КамишВладислав Косіняк-Камиш
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись