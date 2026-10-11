У Польщі могли готувати замахи на Туска і Косіняка-Камиша: скликано екстрені наради

У Польщі правоохоронці перевіряють інформацію про можливу підготовку замаху на прем’єр-міністра Дональда Туска та віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Отриманий сигнал викликав більше занепокоєння, ніж попередні повідомлення подібного характеру.

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Про це повідомляє польське ЗМІ ONET. Також ситуація прокоментувала речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька в соцмережі Х.

Після надходження інформації до поліції міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський і координатор спеціальних служб Томаш Сімоняк доручили вжити необхідних заходів для перевірки можливої загрози.

"У зв’язку з інформацією, яка надійшла до поліції та стосується можливого замаху на прем’єр-міністра Дональда Туска і віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський і міністр-координатор спеціальних служб Томаш Сімоняк доручили вжити заходів у цій справі", – повідомила речниця у соцмережі X.

На неділю, 11 жовтня, на 11:00 за місцевим часом було заплановано зустріч представників відповідних служб у Контртерористичному центрі Агентства внутрішньої безпеки Польщі. До неї мали долучитися представники поліції, Служби охорони держави та Агентства внутрішньої безпеки.

Речник координатора спеціальних служб Яцек Добжинський також підтвердив інформацію про заплановану зустріч. У коментарі Польському агентству преси він зазначив, що наразі не може надати подробиць, і додав, що журналістів повідомлять у разі проведення брифінгу.

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Речник польського уряду Адам Шлапка розповів телеканалу TVN24, що прем’єр-міністр отримав інформацію від спецслужб приблизно о 7:00 ранку в неділю.

"Цей сигнал був більш тривожним, ніж попередні сигнали такого типу. Служби працюють і перевіряють", – заявив Шлапка.

Водночас речник уряду не повідомив, хто може стояти за можливою підготовкою замаху, і не мав інформації про те, чи затримали ймовірного підозрюваного.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в польському Перемишлі правоохоронці затримали 56-річного чоловіка, який опублікував у соцмережах відео з погрозами на адресу прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Затримання відбулося наступного дня після публікації ролика.

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