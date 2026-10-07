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У Польщі 19-річний хлопець влаштував різанину в технікумі: є постраждалі

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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У Польщі 19-річний хлопець влаштував різанину в технікумі: є постраждалі
Інцидент стався 7 жовтня. Джерело: polsatnews.pl

У місті Остроленка (Польща) 19-річний хлопець влаштував різанину в технікумі. Внаслідок інциденту щонайменше вісім людей отримали поранення, серед них – діти.

Поліція затримала нападника, який, як виявилося, навчався у цьому закладі. Про це повідомляє polsat.news.

Напад в одному із закладів освіти в Польщі

Інцидент стався 7 жовтня близько 11:00 на території професійно-технічного училища №4 в Остроленці. Молодий чоловік напав на кількох людей, а очевидці бачили в його руках ніж.

На місце оперативно прибули усі екстрені служби.

Спочатку поліція повідомляла про сімох постраждалих, двоє з яких дістали серйозніші травми. Згодом кількість поранених зросла щонайменше до восьми, серед них – п’ятеро дітей. Усіх потерпілих доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

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Серед постраждалих є вчителька: у неї поранення руки. Стан інших потерпілих наразі уточнюється.

Після нападу 19-річний учень залишив територію закладу, однак поліція згодом затримала його на міському пляжі. Мотиви юнака поки невідомі, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Після інциденту мер Остроленки Павел Невядомський розпорядився закрити навчальний заклад.

"Заради безпеки учнів та персоналу ЗСЗ №4 закрито", – сказав він.

У Польщі 19-річний хлопець влаштував різанину в технікумі: є постраждалі

polsatnews.pl. Джерело: Інцидент стався 7 жовтня

Нові подробиці

Згодом стало відомо, що на території навчального закладу виявили рюкзак, який, за неофіційними даними, міг належати затриманому 19-річному учню.

Рятувальники дистанційно перевірили рюкзак на можливу радіаційну небезпеку, проте її ознак не виявили.

Наплічник винесли за межі будівлі та передали поліції для подальшої перевірки. Правоохоронці мають встановити, що саме знаходилося всередині та чи становило це будь-яку небезпеку.

У Польщі 19-річний хлопець влаштував різанину в технікумі: є постраждалі

Карта. Джерело: Google Maps

Нагадаємо, 24 вересня у польському місті Ярослав на Підкарпатті 31-річний громадянин України напав із ножем на людей на території монастиря. Один із поранених священників помер у лікарні, ще четверо постраждалих були госпіталізовані.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Ковелі (Волинська область), 6 жовтня, чоловік із сокирою напав на відвідувачів будівельно-господарського гіпермаркету "Епіцентр". Троє людей отримали поранення.

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