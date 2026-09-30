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У Південній Кореї розкрили, на яку хворобу страждає Кім Чен Ин: такий діагноз був у його батька й діда

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read3 хв
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У Південній Кореї розкрили, на яку хворобу страждає Кім Чен Ин: такий діагноз був у його батька й діда
Кім Чен Ин
Джерело: KCNA

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин  хворіє на  крайню форму ожиріння. Такий же діагноз свого часу ставили його батькові та діду.

При цьому Кім багато палить, не відмовляє собі у задоволенні смачно поїсти – і поки не демонстрував проблем зі здоров'ям, зокрема з серцем – від чого померли його родичі. Про це з посиланням на розвідку Південної Кореї повідомляє AFP.

Диктатор КНДР потерпає від "надзвичайного ожиріння"

Згідно з останніми оцінками південнокорейської розвіки, Кім Чен Ин "страждає на надзвичайне ожиріння" (у медичній літературі на означення цього стану вживаються терміни термін морбідне ожиріння (від латинського morbidus – хворобливий) або крайній ступінь ожиріння).

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Це захворювання виникло у нього не вчора. Тож світ вже не перший рік, затамувавши подих, стежить за самопочуттям північнокорейського диктатора, котрий є ще й затятим курцем. Причина такох зацікавленості полягає у сумнівах щодо того, хто стане його правонаступником та чи вдасться у разі смерті Кіма зберегти бодай відносну стабільність у цій ядерній тоталітарній державі.

"Стан здоров'я Кіма класифікується як надзвичайне ожиріння, вага понад 140 кілограмів (близько 310 фунтів)", – заявив з посиланням на дані розвідки південнокорейський депутат  Юн Кун-юн.

Подібний діагноз автоматом тягне за собою високий ризик серцево-судинних захворювань. Однак, за словами Юна, Кім досі не виявляв жодних труднощів з фізичною активністю, зокрема, з бігом по сходах.

"За оцінками, немає жодних ознак проблем зі здоров’ям, враховуючи пильний нагляд з боку (його) відданої медичної команди", – зазначив депутат.

В AFP підкреслили, що чутки щодо погіршення здоров'я північнокорейського диктатора почали циркулювати ще у 2020 році, коли він не з'явився на урочистостях з нагоди дня народження свого покійного діда. Тоді Кім не з'являвся на публіці близько 20 днів, через що з'явилося припущення, що його прооперували, а після операції виникли ускладнення.

Батько Кіма, Кім Чен Ір, та дід Кім Ір Сен, також страждали на ожиріння та були завзятими курцями. Обидва померли від серцевих нападів.

При цьому, на тлі хронічної нестачі продовольства у Північній Кореї, про що заяви лунали навіть з трибуни ООН, Кім не відмовляє собі у задоволенні добре поїсти.

Шеф-кухар готелю Metropole у Ханої Пол Смарт, котрий працював разом з особистими кухарями Кіма під час саміту Північна Корея-США 2019 року, розповідав про гастрономічні вподобання диктатора. Поки населення КНДР голодує, Кім ласує рідкісним м'ясом та розкішними стравами.

"Він любить ікру, лобстерів, справді розкішні продукти, фуа-гра, він справді любить насолоджуватися кухнею", – пригадував Смарт.

Як розповідав OBOZ.UA, раніше  у КНДР показали місцевий завод із виробництва дронів.  У цій закритій країні, ймовірно, виготовлятимуть "клони" іранських "Шахедів", як це вже робить Росія.

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