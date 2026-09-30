Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин хворіє на крайню форму ожиріння. Такий же діагноз свого часу ставили його батькові та діду.

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При цьому Кім багато палить, не відмовляє собі у задоволенні смачно поїсти – і поки не демонстрував проблем зі здоров'ям, зокрема з серцем – від чого померли його родичі. Про це з посиланням на розвідку Південної Кореї повідомляє AFP.

Диктатор КНДР потерпає від "надзвичайного ожиріння"

Згідно з останніми оцінками південнокорейської розвіки, Кім Чен Ин "страждає на надзвичайне ожиріння" (у медичній літературі на означення цього стану вживаються терміни термін морбідне ожиріння (від латинського morbidus – хворобливий) або крайній ступінь ожиріння).

Це захворювання виникло у нього не вчора. Тож світ вже не перший рік, затамувавши подих, стежить за самопочуттям північнокорейського диктатора, котрий є ще й затятим курцем. Причина такох зацікавленості полягає у сумнівах щодо того, хто стане його правонаступником та чи вдасться у разі смерті Кіма зберегти бодай відносну стабільність у цій ядерній тоталітарній державі.

"Стан здоров'я Кіма класифікується як надзвичайне ожиріння, вага понад 140 кілограмів (близько 310 фунтів)", – заявив з посиланням на дані розвідки південнокорейський депутат Юн Кун-юн.

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Подібний діагноз автоматом тягне за собою високий ризик серцево-судинних захворювань. Однак, за словами Юна, Кім досі не виявляв жодних труднощів з фізичною активністю, зокрема, з бігом по сходах.

"За оцінками, немає жодних ознак проблем зі здоров’ям, враховуючи пильний нагляд з боку (його) відданої медичної команди", – зазначив депутат.

В AFP підкреслили, що чутки щодо погіршення здоров'я північнокорейського диктатора почали циркулювати ще у 2020 році, коли він не з'явився на урочистостях з нагоди дня народження свого покійного діда. Тоді Кім не з'являвся на публіці близько 20 днів, через що з'явилося припущення, що його прооперували, а після операції виникли ускладнення.

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Батько Кіма, Кім Чен Ір, та дід Кім Ір Сен, також страждали на ожиріння та були завзятими курцями. Обидва померли від серцевих нападів.

При цьому, на тлі хронічної нестачі продовольства у Північній Кореї, про що заяви лунали навіть з трибуни ООН, Кім не відмовляє собі у задоволенні добре поїсти.

Шеф-кухар готелю Metropole у Ханої Пол Смарт, котрий працював разом з особистими кухарями Кіма під час саміту Північна Корея-США 2019 року, розповідав про гастрономічні вподобання диктатора. Поки населення КНДР голодує, Кім ласує рідкісним м'ясом та розкішними стравами.

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"Він любить ікру, лобстерів, справді розкішні продукти, фуа-гра, він справді любить насолоджуватися кухнею", – пригадував Смарт.

Як розповідав OBOZ.UA, раніше у КНДР показали місцевий завод із виробництва дронів. У цій закритій країні, ймовірно, виготовлятимуть "клони" іранських "Шахедів", як це вже робить Росія.

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