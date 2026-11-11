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У Перу відкрили найвищу у світі статую Папи Римського: хто удостоївся такої честі. Фото

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
198
У Перу відкрили найвищу у світі статую Папи Римського: хто удостоївся такої честі. Фото
У Перу відкрили найвищу у світі статую Папи Римського. Джерело: GS World/Facebook, Wikipedia, колаж OBOZ.UA

У Кальяо, неподалік столиці Перу Ліми, влада міста офіційно відкрила 14-метрову статую Папи Римського Лева XIV. Монумент встановили на узбережжі Тихого океану напередодні прибуття глави Католицької церкви до Перу.

Скульптори створили пам’ятник всього за 45 днів. Місцевий муніципалітет, як повідомляє Reuters, назвав твір найвищою у світі скульптурою нинішнього понтифіка.

Створили навіть родимку

Урочисте відкриття пам'ятника відбулося в приморському парку Кальяо. На церемонію зібралися сотні місцевих жителів. Під час відкриття скульптури виступав молодіжний хор.

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Пам’ятник зображує Лева XIV у білому папському вбранні з розпростертими руками. Загальна висота споруди становить 14 метрів. Тобто, сама скульптура сягає 10 метрів, але її постамент має ще чотири.

У Перу відкрили найвищу у світі статую Папи Римського: хто удостоївся такої честі. Фото

Нова статуя Папи в Перу. Джерело: GS World/Facebook

Роботу виконано зі сталі, скловолокна та смоли. Конструкцію доставили до місця встановлення кількома частинами на вантажівках, після чого зібрали за допомогою кранів. Весь процес від створення скульптури до встановлення тривав всього 45 днів.

У Перу відкрили найвищу у світі статую Папи Римського: хто удостоївся такої честі. Фото

Нова статуя Папи в Перу. Джерело: GS World/Facebook

Це – робота перуанських митців Рафаеля Гутьєрреса і Дейві Вонга (звісно, вони працювали не вдвох, а "разом із командою"). За словами авторів, вони працювали по "великим світлинам" понтифіка, тож відтворили навіть невелику родимку над верхньою губою Папи Лева XIV.

У Перу відкрили найвищу у світі статую Папи Римського: хто удостоївся такої честі. Фото

Нова статуя Папи в Перу. Джерело: GS World/Facebook

До чого тут Перу

Як сказав Дейві Вонг, він сподівається, що пам'ятник стане символом миру в Кальяо. Справа в тому, що останнім часом портове місто зіткнулося зі зростанням насильницької злочинності.

У Перу відкрили найвищу у світі статую Папи Римського: хто удостоївся такої честі. Фото

Нова статуя Папи в Перу. Джерело: GS World/Facebook

У Перу відкрили найвищу у світі статую Папи Римського: хто удостоївся такої честі. Фото

Нова статуя Папи в Перу. Джерело: GS World/Facebook

Скульптуру встановили трохи завчасно, але на честь прибуття понтифікат до Перу. Візит Папи Римського до країни розпочнеться лише сьогодні, 11 листопада. Перу стане завершальним пунктом його 12-денного турне Південною Америкою, під час якого він також відвідав Уругвай та Аргентину.

У Перу відкрили найвищу у світі статую Папи Римського: хто удостоївся такої честі. Фото

Нова статуя Папи в Перу. Джерело: GS World/Facebook

У Перу відкрили найвищу у світі статую Папи Римського: хто удостоївся такої честі. Фото

Нова статуя Папи в Перу. Джерело: GS World/Facebook

Як розповідав OBOZ.UA, понтифік народився і має громадянство США. Однак багато років він працював місіонером у Перу, навіть був єпископом міста Чіклайо. Папа має і перуанське громадянство також.

Нагадаємо, що у Папи Лева XIV діагностували аденокарциному правої легені. Онкозахворювання виявили під час планового медичного огляду, після чого понтифіку провели операцію з видалення нижньої частки легені.

А після цього Дебора Прево, дружина старшого брата понтифіка Луї Прево, розповіла, що її чоловік, як і Папа, хворий на рак – але рак крові. Брат Папи лікується від "множинної мієломи", через що вся родина "багато переживає" за обох чоловіків, і близькі "як можуть підтримують гарний настрій обом".

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